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南投律師公會理事長黃文皇接棒 推動弱勢扶助

2019-03-15 18:13聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣律師公會第八屆第2、3任理事長今天交接，由卸任理事長吳莉鴦將印信交接予新任理事長黃文皇。黃文皇說，除了持續推動弱勢族群法律扶助外，今年律師公會承辦全國律師節及聯誼活動，全國各地1千名律師來到南投，期盼將南投好山好水介紹給各縣市律師，讓大家看見南投。

南投律師公會在第八屆第1任理事長鄭崇煌、第2任理事長吳莉鴦帶領下，持續推動免費法律諮詢服務，舉辦新住民及弱勢家庭孩童的法律營，安排律師走入偏鄉、部落，進行法治宣導、法律服務，並籌辦一系列在職進修課程、原住民帶狀課程培訓計畫，為地方提供許多法律相關服務，南投縣副縣長陳正昇也代表縣長林明溱表達謝意。

陳正昇說，感謝律師公會長期為南投偏鄉、新住民、弱勢族群提供免費法律扶助諮詢，讓偏鄉人權不會因缺乏法律知識受到影響，律師公會也在法律扶助、校園法律常識、中部四縣市治理平台法律論壇方面，幫助縣府解決許多法律面的問題，期盼黃文皇理事長帶領下，南投律師公會繼續維護司法正義及保護人權。

今天交接典禮，台中高等行政法院長許金釵、高等法院台中分院長李道伯、南投地院院長黃俊明、南投地檢署檢察長毛有增、中華民國律師公會全國聯合會理事長李慶松、法扶基金會南投分會會長黃秀蘭皆出席致意。

黃文皇85年律師高考及格，投入法律工作22年，他說，在歷任理事長建立的良好基礎下，將持續推動免費法律諮詢、律師下鄉服務，也將協助律師法修法，配合院、檢司法革新，提升人民信賴司法，增進人民福祉的目標。

南投律師公會卸任理事長吳莉鴦（左）將印信交接給新任理事長黃文皇（右），繼續推動弱...
南投律師公會卸任理事長吳莉鴦（左）將印信交接給新任理事長黃文皇（右），繼續推動弱勢族群法律扶助。圖／南投縣政府提供
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偏鄉人權新住民
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