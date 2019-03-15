盧秀燕發言惹議 中市警局：總統維安依規定辦理

2019-03-15 16:16 中央社 台中15日電



台中市長盧秀燕談到防制空氣污染議題時牽扯總統維安說法惹議，台中市政府警察局長楊源明今天在台中市議會表示，盧秀燕已明確指示，會依規定負責總統維安與交通管制。

盧秀燕12日說，台中火力電廠就算拆掉一半機組也不影響發電，現在卻連一部都不讓拆，放著不管，也沒有回應，她笑著說：「到時候（如果總統蔡英文到台中）我們交管也不會那麼配合。」

民主進步黨籍台中市議員林德宇、李天生與蔡耀頡等都在議會臨時會發言，對盧秀燕的說法不以為然；林德宇要求中市府成立空氣污染改善推動諮詢小組，成員要納入朝野台中市議會黨團代表，才能回應即時民意。

林德宇表示，空污改善是非常嚴肅的議題與工作，不能淪為中央與地方政府政治口水，尤其盧秀燕上任以來，空污議題採取「賴中央、推中央、拗中央、罵中央」，甚至連總統維安交管都拿來要脅，簡直把市政當兒戲。

他說，總統維安交管是依特種勤務條例，根本不是市長職權，請盧秀燕不要輕率發言，更不要為難依法執勤的第一線警察人員。

中市府新聞局長吳皇昇說，盧秀燕的說法主要表達「盧秀燕市長為母則強，勇敢捍衛台中市民」理念，希望中央正視地方迫切需要，而不是許多事一味要求地方配合或出錢，卻從不重視地方意見和困難。

中市府環境保護局表示，市府原已成立「空污減量小組」，由於盧秀燕十分重視改善空污，預計6月委員任期屆滿後，規劃改組為「空氣品質改善委員會」，以精進各相關政策措施，納入管考，也將每季定期於市政會議中檢討及報告。