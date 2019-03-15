遭指配水不均致魚群死亡 水資局：多重因素

2019-03-15 16:15 中央社 台中15日電



今年冬季水情吃緊，台中市筏子溪多處斷流造成魚群死亡，公民團體認為水利署配水不均與環境污水造成；中區水資源局說，因缺水只能農業輪灌滿足各方需求，魚群死亡有多重因素。

橫跨台中市大雅區、西屯區的筏子溪，今年初因降雨量少、水情吃緊，河道水量稀少形成斷流，部分流域甚至發生大量魚群死亡，另外，后里區也因缺水稻作無法春耕，導致秧苗場損失慘重，引發公民團體重視。

大台中水資源保護行動聯盟發起人張豐年今天受訪表示，氣候異常是客觀因素，但筏子溪上游石岡壩管理中心應該因應氣候乾旱，協調流域各相關主管機關，調度維持河川基本的流量，避免斷流造成生態危機，且筏子溪流域廢水污染也十分嚴重，河川治理刻不容緩。

對於缺水影響后里區農民春耕灌溉，環境權保障基金會研究員鍾瀚樞說，水庫與攔河堰等設施，常因提供特定產業用水，造成工業用水排擠農業用水，希望政府應遵守水利法，保障農民用水，避免工業搶水，經濟部水利署、農委會、農田水利會等單位應橫向連結，用水協商應納入農民及公民團體代表。

水利署中區水資源局副局長陳建成說，前一陣子水情嚴峻，農業用水採分區輪灌，加上前陣子都未降雨，筏子溪的基流量少，且需要透過農業用水挹注，加上家庭污水影響，造成魚群死亡有多重因素。

陳建成提到，今年初水庫蓄水量比以往低，雖然還不到限制民生用水，但還是要滿足各方面如農業灌溉與公共用水，盡量用各種管理方式，有效率節約使用，來度過水情緊張的狀況。

至於用水協商納入農民與公民團體，陳建成說，農業用水屬農田水利會權責，農民代表已是水利會協調小組成員，公民團體的部分有納入認定的問題，目前尚未開放加入，相關問題還要再研究。

台中市政府環保局長吳志超說，筏子溪流域相當長，1月至今因閘門、水量不足等問題，有多處魚群死亡，工業污水、家庭廢水都是可能原因，最主要是筏子溪基流量大減，少掉稀釋功能，案件發現時當會派員先快篩水質，若有遭人為污染可能，都會持續追查，下周將與水利單位開會協商避免類似狀況再發生。