彰化又少一個百貨商場！ 彰化百貨三民店18日收攤

2019-03-15 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化沒有百貨公司，一直讓彰化人引以為憾，但彰化人也能自我安慰，「彰化沒有百貨公司，但我們有彰化百貨。」 只是，彰化百貨三民店訂本月18日收攤，彰化又少了一個買東西地方。

彰化百貨在彰化地區共有7間店面，雖然三民店只是其中之一，今天消息傳出後，也引來地方熱議，擔心彰化沒有百貨公司，也「彰化百貨也逐漸流失。」

彰化百貨三民店店中人員證實本月18日將熄燈，但不願透露收攤原因，儘管店中的貨架上仍擺滿商品，但可見到已有員工在打理商品，還有貨車進出，網路上還有網友說，陳列的商品變少了。

一名顧客 ，彰化百貨賣的東西經濟實惠，而且相當方便，是生活不可或缺的一部分，如今三民店將停業，雖然有其他賣場可以替代，但還是很可惜，他也不諱言，三民店停車不方便是一大問題，也有網友臆測是店租太貴。

依彰化百貨的臉書自稱：十幾年來秉持著「分享顧客，薄利多銷」永續經營理念，為大彰化地區的民眾服務。不僅提供一個便利又舒適的購物環境，與其他超市最大的不同點在於誠信與品質的要求，特別是日配、生鮮類，均採嚴格的控管，堅持提供最新鮮的食物；本公司在彰化地區設有 7 間門市，分別於各地區，以方便民眾購物。

有民眾指出，彰化市別說沒有百貨公司，一般商業也經營困難，除了公部門沒提出具體的改善政策外，目前網路發達，消費型態改變，網購、郵購都超越實體店面，加上彰化百貨還得面對更大財團全聯百貨、24小時超商等競爭，要想維持過去的榮景，已不可能。