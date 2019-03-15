夜市路窄有礙消防安全 逢甲大學捐地拓寬

2019-03-15 14:09 中央社 台中15日電



逢甲夜市是台中市知名觀光景點之一，但夜市內道路狹窄，有消防安全之虞，逢甲大學無償提供校地拓寬文華路，將於16日起施工，預計8月中旬完工。

逢甲大學今天表示，這次施工的文華路拓寬路段長約100公尺，屬於逢甲校地，原為8公尺寬道路，但被部分商家長期占用，以致此路段縮為約5公尺寬道路，狹窄到消防車都難以通過。

為了防災安全考量，並保障逢甲師生、商家及訪客的安全，不只商家拆除占用，逢甲大學也再退縮4公尺寬的校園用地，總共無償提供約363坪的土地，市價超過4億元，讓該路段拓寬成為寬12公尺，長100公尺的道路。

逢甲大學指出，逢甲商圈曾於2011年9月間發生火警意外，根據當時媒體報導，消防局雖然緊急調派多輛消防車，但礙於巷道狹小，第一輛消防車花了將近20分鐘才進入起火現場，眼睜睜看著大火延燒，這個路段對於與時間賽跑的救災救護是一大阻礙。

逢甲大學指出，身為高等教育一分子，除了肩負為國家培育人才之大任，對於善盡社會責任同樣當仁不讓，因此，逢甲大學願意無償提供道路用地，供民眾通行，並配合市府拓寬計畫，期盼協助提升商圈環境及公共安全，將近5個月的施工期間也提醒師生及來訪民眾注意安全。