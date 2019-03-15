3月淡季自由行夾殺 中台灣春季旅遊展推團體行大促銷

2019-03-15 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中台灣春季旅遊展今天起到18日在台中登場，共有近200家旅遊業者共襄盛舉。主辦單位說，春節、228連假過後，旅遊業者面臨3月淡季，加上國人自由行盛行，自訂廉航、旅館等雙重夾殺，業者推出團體行促銷，韓國釜山賞花、溫泉5天旅行團雙人券19700元起（含稅）、平均1人9850元；日本黑部立山5天旅遊旅展價下殺33900元（含稅）。

主辦單位說明，國內旅遊在交通部觀光局今年4到6 月「春遊補助方案」，分別對應自由行、團體旅遊和縣市自行提案活動，自由行旅客部分，周日到周四每房住宿補助500元；18到40歲年輕人住宿離島、和觀光局評選之40漫遊小鎮，皆可多享500元，最高可領1500元，刺激國內旅遊買氣。

中台灣春季旅遊展國內餐券及旅遊，有台中僑園飯店、泰星動泰式料理、黑牛炭火岩燒牛排、水相餐廳、紅巢燒肉工房；小叮噹科學主題樂園等國內旅宿業者，雙人享受美味下午茶只要399元，下殺折扣直逼53折。