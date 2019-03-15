中市大里15期重劃區打造新市鎮 建商紛紛搶進插旗

2019-03-15 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市大里的「君大院」全新落成。圖／建商提供 分享 facebook 台中市大里區公所周邊為早期開發的舊社區，近年隨著中部軟體園區開發，人口達21.2萬人，市府以大里區公所為核心劃定的15期市地重劃區占地約6.96 公頃，預計今年工程開工，後年將完成配地，打造新聯合行政中心及新市鎮，吸引建商紛紛搶進插旗、卡位。

台中市地政局說明，15期市地重劃區原為公共設施保留地，都市計畫已劃設40餘年仍遲未徵收開闢，為配合大里區地方需求，變更都市計畫劃設為機關用地及商業區，是全國首例公共設施保留地檢討跨區市地重劃，未來可望一口氣改善區公所、戶政事務所、地政事務所、衛生所、地方稅務局大屯分局、警察局霧峰分局大里分駐所辦公廳舍老舊問題。

當地104年推出「君大院」，基地2200坪，總戶數390戶，近期完工交屋；106年又有建商趁勢推出「親家愛＋」，興建總樓高24樓，總戶數186戶住家，目前在結構中。

「君大院」專案副總王陽明說，大里近年有中部軟體園區進駐、十五期重劃的聯合行政商業中心等建設，人口增加，房價又相對親民，吸引建商搶進推案。