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中市大里15期重劃區打造新市鎮 建商紛紛搶進插旗

2019-03-15 08:24聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市大里的「君大院」全新落成。圖／建商提供
台中市大里的「君大院」全新落成。圖／建商提供
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台中市大里區公所周邊為早期開發的舊社區，近年隨著中部軟體園區開發，人口達21.2萬人，市府以大里區公所為核心劃定的15期市地重劃區占地約6.96 公頃，預計今年工程開工，後年將完成配地，打造新聯合行政中心及新市鎮，吸引建商紛紛搶進插旗、卡位。

台中市地政局說明，15期市地重劃區原為公共設施保留地，都市計畫已劃設40餘年仍遲未徵收開闢，為配合大里區地方需求，變更都市計畫劃設為機關用地及商業區，是全國首例公共設施保留地檢討跨區市地重劃，未來可望一口氣改善區公所、戶政事務所、地政事務所、衛生所、地方稅務局大屯分局、警察局霧峰分局大里分駐所辦公廳舍老舊問題。

當地104年推出「君大院」，基地2200坪，總戶數390戶，近期完工交屋；106年又有建商趁勢推出「親家愛＋」，興建總樓高24樓，總戶數186戶住家，目前在結構中。

「君大院」專案副總王陽明說，大里近年有中部軟體園區進駐、十五期重劃的聯合行政商業中心等建設，人口增加，房價又相對親民，吸引建商搶進推案。

「挑婚紗、選新房，接待會館一次搞定！」台中福寶建設推出新案「時光流域」，與帝芬妮精品婚紗合作，在接待會館舉辦春季婚紗時尚大秀。福寶「時光流域」業務總監蕭慶華說，「時光流域」基地靠近規劃中的捷運藍線、近三民路B13台中州廳站，鎖定成家立業的首購族，社區後院「頂蓋式機車停車區」，住戶再也不怕愛車日曬雨淋。

台中福寶建「時光流域」，結合婚紗業者帝芬妮精品婚紗，在接待會館舉辦春季婚紗時尚大...
台中福寶建「時光流域」，結合婚紗業者帝芬妮精品婚紗，在接待會館舉辦春季婚紗時尚大秀。記者趙容萱／攝影
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台中市大里的「君大院」全新落成。記者趙容萱／攝影
台中市大里的「君大院」全新落成。記者趙容萱／攝影
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