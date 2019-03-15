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台中修法推動「台中厝」建商搶先打造花園城市

2019-03-15 08:16聯合報 記者趙容萱╱即時報導

帝璟謙和邀請建築師莊鴻儒，打造擁有種植大樹的錯層大陽台的大樹建築。記者趙容萱／攝...
帝璟謙和邀請建築師莊鴻儒，打造擁有種植大樹的錯層大陽台的大樹建築。記者趙容萱／攝影
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台中市政府為推動具台中在地特色的移居建築「台中厝」，修改「都市計畫法台中施行自治條例」，獎勵景觀陽台與垂直綠化，目前還在修法中；台中市已有不少建商在推案時，相繼融入「台中厝」精神，設計「跳島」式綠化大陽台，打造台中成為花園城市。

建築師王銘聰說，20年前宜蘭厝是第一個思考本土化的建築，高雄厝是進階版本土化建築立法成功，台中市從5年前開始推動具台中在地特色的移居建築「台中厝」，台中厝精神是要符合台中在地氣候、人文特色，建築外觀垂直綠化、跳層大陽台、深窗等，降低熱輻射，讓台中成為海綿城市，另外，全齡宅、鄰里關係再定義等，也是台中厝的精髓。

時代建設總經理許宏丞說，文心森林公園旁推出的時代州廳，邀請推動台中移居建築「台中厝」之一的建築師王銘聰設計，融入「台中厝」的精神與理念，包括建築特色取材在地人文台中州廳精髓，並且配合台中氣候環境，在50坪以內的空間，規畫可種6米高大樹的錯層綠化大陽台，「留一個空間給自然」，並且規劃「深窗」，為環保盡份心力。

帝璟建設總經理劉家政說，水湳智慧城的中央公園及中台灣智慧營運中心對面推出的帝璟謙和，邀請建築師莊鴻儒，將整棟建築塑造成垂直綠化的大樹建築，立面為種植大樹的錯層大陽台，以及數個8米寬、4米深的旋挑式景觀大陽台；公共空間空中花園導入傳統四合院精神，重新定位鄰里關係。

時代建設總經理許宏丞說明，時代州廳規畫錯層綠化大陽台，「留一個空間給自然。記者趙...
時代建設總經理許宏丞說明，時代州廳規畫錯層綠化大陽台，「留一個空間給自然。記者趙容萱／攝影
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建築師王銘聰（右）說明，「台中厝」精神包括垂直綠化、跳層大陽台、深窗等。記者趙容...
建築師王銘聰（右）說明，「台中厝」精神包括垂直綠化、跳層大陽台、深窗等。記者趙容萱／攝影
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建築台中市
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