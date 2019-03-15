台中修法推動「台中厝」建商搶先打造花園城市

2019-03-15 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



帝璟謙和邀請建築師莊鴻儒，打造擁有種植大樹的錯層大陽台的大樹建築。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 台中市政府為推動具台中在地特色的移居建築「台中厝」，修改「都市計畫法台中施行自治條例」，獎勵景觀陽台與垂直綠化，目前還在修法中；台中市已有不少建商在推案時，相繼融入「台中厝」精神，設計「跳島」式綠化大陽台，打造台中成為花園城市。

建築師王銘聰說，20年前宜蘭厝是第一個思考本土化的建築，高雄厝是進階版本土化建築立法成功，台中市從5年前開始推動具台中在地特色的移居建築「台中厝」，台中厝精神是要符合台中在地氣候、人文特色，建築外觀垂直綠化、跳層大陽台、深窗等，降低熱輻射，讓台中成為海綿城市，另外，全齡宅、鄰里關係再定義等，也是台中厝的精髓。

時代建設總經理許宏丞說，文心森林公園旁推出的時代州廳，邀請推動台中移居建築「台中厝」之一的建築師王銘聰設計，融入「台中厝」的精神與理念，包括建築特色取材在地人文台中州廳精髓，並且配合台中氣候環境，在50坪以內的空間，規畫可種6米高大樹的錯層綠化大陽台，「留一個空間給自然」，並且規劃「深窗」，為環保盡份心力。