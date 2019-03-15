花朵像玫瑰、鬱金香、牡丹 台中農改場邀你來看洋桔梗

2019-03-15 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台灣花農種的洋桔梗品質佳，已是外銷排名第二的切花品項，近5年平均每年都有1億的外銷金額，花農認為花卉外銷通路暢通，能穩定國內花價。

全台目前種植69公頃洋桔梗，彰化有22公頃，台中區農改場明天舉行開放日，將以洋桔梗為主題規劃5大展示及活動區，邀請民眾到場內參觀，農改產副研究員蔡宛育說，洋桔梗花型與顏色多樣，花朵有的像玫瑰、也有像鬱金香、牡丹，由於瓶插壽命比玫瑰長，花語又是「永恆的愛」，在情人節也很有市場。

日本善用洋桔梗插花，台灣每年11月到隔年3月供貨給日本，近期農民種出小型花苞如同玫瑰的新品種，在台灣也受歡迎。

彰化北斗花農黃鴻洲昨天獲得中區農改場洋桔梗切花品質競賽第一名，6年前他搭起網室種洋桔梗，穩定供貨給貿易商外銷日本，他說，結花苞時要取捨，讓養分集中，花開時才會又美又均勻，為讓鮮花保鮮，會選在水氣較少的時候剪花，採收前1個月天幾乎不給水，到達日本拍賣市場才能維持硬挺與鮮豔。