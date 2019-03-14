為黃振彥站台 蔡英文：守護台灣 要風電

2019-03-14 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



總統蔡英文今晚到彰化為立委補選民進黨候選人黃振彥站台輔選，蔡英文說，中共總書記習近平說要統一台灣，要一國二制，所以為了守住台灣民主，此次選舉一定要拚出台灣人的意志，而且為了發展彰化風電，也要有黃振彥這席立委來幫忙。

蔡英文稱讚黃振彥說，前任鎮長留了2.7億給他，他要下任前則結餘了7億元，一個首長可以省錢不負債是很厲害的事，不過這次選舉很辛苦，比2012還辛苦，因為黃振彥做人老實，不是說大話的人，所以選的更辛苦。

蔡英文說，民進黨執政後，真的在拚經濟，2017經濟成長率達3%，三年來經濟是持續成長，我們拚經濟有結果，拚經濟也要處理困難，像鹿港水五金工廠問題行政院也有在解決、在輔導合法。

「還有非核家園，用綠色能源取代核能」蔡英文說，核廢料處理很困難，綠能產業是真正好的產業，全世界最好的風場在彰化外海，所以外商要來投資，台灣若做得起來，就可將經驗出口到東南亞等國家，風電產業要繼續發展，鹿港和美是最重要的，要選一個好立委去幫助發展風電，將會帶進綠領工作機會，會讓年輕人找好工作，能和父母在一起，所以一定要有一個立委幫忙。

蔡英文說，今年1月2日習近平說要統一台灣，要一國二制，用台灣方案，中國對香港就是一國二制，現在香港人很羨慕台灣人的民主，但現在香港沒有，所以台灣人要堅持底線，守護台灣，我們的民主要一直維持下去，國會若多一席，力量就多一分，才能保護台灣，才能守住我們的國家與主權。

今晚除了蔡英文，還有民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉、前彰化縣長魏明谷、立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、彰化縣黨部主委邱建富等人站台。