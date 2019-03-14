台中花博歐米馬70大壽 粉絲共度白色情人節

2019-03-14 19:50 中央社 台中14日電



台中世界花卉博覽會吉祥物歐米馬今天慶祝70歲生日，許多粉絲前往后里馬場園區祝福，單身的歐米馬也與粉絲互動，共度甜蜜白色情人節。

歐米馬角色設定上是「永遠的70歲」，生日是3月14日，以活潑、吹奏薩克斯風形象宣傳花博。

台中市政府慶祝歐米馬生日，特別準備大蛋糕，慶生宴上由台中市副市長楊瓊瓔推出場，大讚歐米馬雖70歲了，但魅力無窮，現場氣氛歡樂。

楊瓊瓔表示，花博馬場園區存舊立新，保留馬廄文化。展期到4月24日的花博是台中「限定版」風景，歡迎大家遊玩。