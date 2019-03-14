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中市議員質疑網球場違約又續約 批前市府涉包庇？

2019-03-14 18:24聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市中興網球場委外經營，市議員楊正中今指出前市府運動局容許得標廠商兩次不繳水電費、權利金還可續約半年！楊正中要求市府各單位針對民瘼「不要和稀泥」，運動局長李昱叡表示，已要求業者蓬勃公司3月底完成所有設備人員搬遷，市府也每天處定額違約金，直至完成搬遷為止。

楊正中質疑前市府團隊涉嫌包庇中興網球得標廠商蓬勃運動事業有限公司，該公司應繳市政府權利金208萬8888元未繳，明顯違約。前市府運動局權利金分毫未收竟又讓這家公司後續擴充合約6個月，權利金104萬4444元同樣未繳分文。楊正中說，前市府違法亂紀包庇及圖利廠商，匪夷所思，他呼籲檢調盡速清查誰在違法亂紀、隻手遮天！

中興網球場在林佳龍執政時代106年7月2日起由該局透過公開招標程序，委託蓬勃公司營運管理，履約期間至108年1月1日止，改由運動局收回自行管理。履約期間廠商兩度延遲繳納權利金，但是前市府運動局並未解約，質疑該公司有何能耐一再違約、續約？

楊正中質疑，按民間一般土地租貸的常態，租戶不繳水電費及權利金，地主立即解約求償，中興網球場委外經營案依原合約，廠商未繳權利金，三個月市府即可終止契約，為何市府沒作為？蓬勃權利金未繳為何沒解約可以營運到期滿？

市府運動局指出，因蓬勃占用中興網球場部分空間，且未繳交水電費等情形，市府已限蓬勃公司於3月底完成所有設備人員搬遷，在此之前，市府會每天處定額違約金，直到搬遷為止。

運動局說，中興網球場自106年7月2日起由該局透過公開招標程序，委託前營運廠商蓬勃公司營運管理，履約期間至108年1月1日止，之後改由運動局收回自行管理。履約期間廠商延遲繳納權利金，運動局多次發函限期催繳，絕無包庇。

台中市的中興網球場爭議不斷。圖／台中市運動局提供
台中市的中興網球場爭議不斷。圖／台中市運動局提供
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台中市議員楊正中質疑誰在包庇網球場業者，違約還可續約。記者陳秋雲／攝影
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