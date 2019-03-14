熱門打卡點大楊油庫 蔡其昌爭取千萬打造軍事休憩景點

2019-03-14 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



熱門打卡景點台中大楊油庫是美軍在高美設置的油庫具歷史意義，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘大楊油庫，將爭取千萬元經費，在油庫旁設觀景高台，打造成軍事休憩打卡景點。

1960年代美越戰爆發後，台灣成為美國攻打越南的中繼站，1966年為供美國空軍用油，美軍從高美海域鋪設油管、加壓站等設施，興建7座油庫。美越戰結束後，美軍撤離台灣，大楊油庫失去它的重要功能後，一座座標售後拆除，經協進會與地方人士極力爭取及募款，讓這座油庫的保存極具文化資產保護的歷史意義。立法院副院長蔡其昌協助週邊設施修繕，並結合周邊公園綠地的規劃，日前更爭取到F104戰機模型設置於園內，吸引民眾拍照打卡。

蔡其昌表示，未來將再爭取1000萬投入大楊油庫園區與楊厝社區的步道設置與周遭綠美化工作，將在油庫旁設置一處觀景高台，讓遊客既不會破壞也不危險，就可從比油庫更高的高度俯瞰歷史古蹟之美。