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中央、地方「對談」台中捷運延伸案 砲火四射

2019-03-14 17:17聯合報 記者喻文玟╱即時報導

立法院財政委員會今天到台中針對前瞻建設進行地方考察，財政委員會是盧秀燕的「娘家」，立委羅明財、施義芳一起出席向交通部爭取台中捷運綠線南延伸至彰化、北延伸至台中大坑的補助，針對中央補助比例談不攏，現場各方砲火四射。

台中市長盧秀燕表示，中捷綠線從松竹到烏日總經費500億元，當初是以專案方式，她親自向前總統馬英九要預算，中央負擔三分之二，台中市負擔三分之一，希望綠線延伸案「比照辦理」。

盧秀燕說，現在綠線延伸案總經費203億元，中央出資93.71億元，台中市負擔75.46億元、彰化縣要負擔33億元，比例接近1：1，不合原則。

盧秀燕說，台中75億元加上彰化33億元，負擔109億元，若按照綠線比例，彰化加上台中都負擔三分之一，只要68億元，中央負擔135億元，希望交通部、主計總處支持，今天就功德無量。

交通部次長黃玉霖是前台中市建設局長，他說，民國100年已修正「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，補助比例已改，要求台中、彰化把可行性評估研究做好後，依照100年修正的辦法來審查，「可行性評估沒有完成，談補助多少，言之過早。」

盧秀燕在表達意見後有行程先離開。副市長楊瓊瓔接力上場，楊說，中捷綠線本來就是「專案預算」，現在北端延伸2.49公里、彰化延伸5.33公里，「延伸案也可用專案方式」，台中市舉債上限只剩88億元，「禿子又老又窮，舉債額度都比台中高」。

楊瓊瓔說，經濟跟著交通走，交通體系從規劃要一步到位，「盧已缺錢缺到要抓狂了，非常委婉、有誠意拜託次長，當時486億元就是專案，希望比照當時比例」。

交通部說明，這個修正辦法全國一視同仁，都在同一個審核基礎。次長黃玉霖也說，新北、台北的捷運延伸案，一階段就是一案，全國都一樣，延伸就是另外要起案，台中綠線已快要結案，新增的延伸案先完成可行性評估再說。

立委羅明財火力不小，他說，民國100年修訂的辦法是交通部「內規」，規定是死的，人是活的，「遇到困難規定可以改，那些人訂的？名單交過來，我來改」，這是交通部的行政內規，說來說去都是錢的問題。

楊瓊瓔事後受訪表示，「交通部真好笑，要我們完成可行性研究案才來談補助，報告裡不用寫預算嗎？」盧秀燕是延伸林佳龍的建設，不是停工市長、轉彎市長。

交通部次長黃玉霖說，公務員都是依法行政。

立法院財政委員會今天到台中針對前瞻建設進行地方考察，財政委員會是盧秀燕的「娘家」...
立法院財政委員會今天到台中針對前瞻建設進行地方考察，財政委員會是盧秀燕的「娘家」，立委羅明財（左二）、施義芳（右二）一起出席向交通部爭取台中捷運綠線南延伸至彰化、北延伸至台中大坑的補助，針對中央補助比例談不攏，現場各方砲火四射。記者喻文玟／攝影
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立法院財政委員會今天到台中針對前瞻建設進行地方考察，財政委員會是盧秀燕的「娘家」...
立法院財政委員會今天到台中針對前瞻建設進行地方考察，財政委員會是盧秀燕的「娘家」，立委羅明財（左二）、施義芳（右二）一起出席向交通部爭取台中捷運綠線南延伸至彰化、北延伸至台中大坑的補助，針對中央補助比例談不攏，現場各方砲火四射。記者喻文玟／攝影
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盧秀燕台中市
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