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埔里殯儀館興建又遭抗議 居民開吊臂車阻動工

2019-03-14 15:35聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，唯當地反對興建，里民集結且以吊臂車阻擋聯外道路，阻止包商的工程機具進入，並拉白布條向公所表達抗議，警方則到場維持秩序，經協調，公所決定暫緩施工持續與地方溝通。

而埔里鎮因無合法殯儀館，當地公所考量後選擇蜈蚣里原有第七公墓禁葬起掘的土地興建，但當地民眾強烈反對，多次向公所陳情抗議，但工程仍在去年3月發包，縣府於去年12月22日正式核發建照，包商的重型機具預計今進場動工。

「違法施工、目無法紀。」當地民眾得知包商昨要進場施工，里長黃美玉因此與里民到場拉白布條抗議，還以大型吊臂車橫停中斷進入該工程預定地的聯外道路，雙方僵持不下，警方恐爆發衝突，調派大批警力在現場維持秩序。

黃表示，縣府去年2月22日核准該殯儀館興建，按殯葬管理條例規定應在核准之日起1年內施工，並於開工後5年內完工，逾期視同廢止核准，而該工程逾期未施工，公所也沒有申請展延，按規定應是廢止核准，因此包商是違法進場施工。

包商無奈喊冤，工程在去年3月發包，縣府12月下旬才核發審查建照，決定農曆年後進場施工，距工程發包時間是1年無誤，但工程發包後遭遇地方抗爭，因此曾兩度要求公所解約，公所卻不同意，只能硬著頭皮依約施工。

公所則表示，包商是在去年3月29日正式申報開工，若申報開工等同施工，那就沒有逾期或展延等問題，目前已發公文向縣府請示確認認定標準；另基於地方和諧，目前暫緩殯儀館興建工程，將持續與地方民眾溝通協調。

南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，當地民眾集結抗議，且阻擾包商，警方到場維持秩序。...
南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，當地民眾集結抗議，且阻擾包商，警方到場維持秩序。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，當地民眾集結抗議，公所派員溝通協調。記者賴香珊／...
南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，當地民眾集結抗議，公所派員溝通協調。記者賴香珊／攝影
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南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，里民集結抗議，且以吊臂車擋路，阻止工程機具進入。...
南投縣埔里鎮立殯儀館工程今動工，里民集結抗議，且以吊臂車擋路，阻止工程機具進入。記者賴香珊／攝影
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