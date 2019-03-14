台中空氣品質不良 中火3部機組停機

2019-03-14 11:49 中央社 台中14日電



台中市今天有11座空品測站達橘色提醒等級，台中市政府表示，除通報前30大固定污染源工廠自主降載，中火則有3部機組停機未發電，預計晚上鋒面通過空氣會逐漸好轉。

台中市環保局指出，受到風速較弱影響，上午台灣西半部易累積污染物，北部至高屏各地PM2.5（細懸浮微粒）濃度偏高，台中16座空品測站中有11站達橘色不良等級。

環保局表示，上午7時台中空氣品質達預警二級，市府已開始執行各項應變措施，包括通報前30大固定污染源工廠自主降載、加強各區污染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處通知所屬機關及學校單位配合執行防制措施，調整戶外作息。

至於台中火力發電廠方面，環保局指出，中火今天有3部機組停機，未發電量1650百萬瓦（MW），但這樣顯然不足，環保局將持續與台電聯繫，要求中火再降載減排。

在營建工地方面，市府已要求前100大工地加強污染防制，以及工地鄰近道路洗掃街作業；地政局、建設局並通知前20大開發或未開發營建工地，每4小時執行營建工地內外及認養街道灑水或洗掃至少1次，以減少空氣污染。

環保局提醒，清晨、夜間因擴散層偏低，容易造成PM2.5濃度偏高，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少戶外激烈運動，以避免造成身體不適，必要時外出應戴上口罩。預計晚間鋒面通過及東北季風增強，空氣品質將逐漸好轉。