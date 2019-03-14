影╱南投梅大歉收 災損補助受限農民望梅止渴

2019-03-14 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



又到了梅熟時節，南投縣政府3月30日將在日月潭向山遊客中心舉辦「南投好梅」活動，信義鄉農會總幹事黃志輝說，因為暖冬乾旱，梅子不開花產量大減，政府旱災補助，但梅農大多承租林地無法獲得補助損失很大，農會將提升收購價格，也希望消費者多購買南投好梅，幫助農友度過困境。

南投縣副縣長陳正昇說，南投縣是梅子的故鄉，梅園面積超過1800公頃 ，主要在信義 、仁愛 、水里及國姓四鄉鎮 ，平均年產量1萬7800多公噸，是南投在地特色農業。今年「南投好梅」嘉年華活動選在日月潭向山遊客中心，希望日月潭悠閒氛圍 結合草地野餐，讓遊客逛逛梅子特色產品市集，享受春慢活步調。

現場規畫梅好學堂體驗區，由梅子業者帶領 遊客民眾體驗製梅和相 DIY 體驗 ， 每 2 小時舉辦小學堂活動 , 也邀請街頭藝人 來演出 , 打造輕鬆午後的氛圍。

黃志輝說，今年暖冬少雨，梅子普遍無法開花，導致梅子產量大減。信義鄉種植梅子便超過800公頃，但收成只有往年的三到四成，讓農民叫苦連天，政府雖然啟動旱災補助，但僅限於農牧用地，信義鄉農民大多承租國有林地或台大實驗林地，不再補助範圍，讓農民更加雪上加霜。