南投情人橋將管制 防機車、自行車騎士硬闖

2019-03-13 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投報導



貓羅溪情人橋昨天裝設12星座圖案和符號LED燈飾，營造浪漫氣氛。 記者江良誠／攝影 分享 facebook 南投燈會今年吸引了超過500萬人次參觀，貓羅溪情人橋串連沙雕藝術園區和南投會展中心幫助很大。不過，燈會過後少數民眾騎機車、自行車硬闖情人橋，南投縣政府將在兩端管制確保人行安全，且每天晚間將點燈兩小時，營造浪漫氣氛。

南投縣觀光處副處長林秀梅說，情人橋除了通行功能，也裝設LED燈七彩變幻成為特色景觀。雖然燈會結束，但最近還加裝12星座圖案和符號燈飾，希望遊客漫步情人橋，更能感受浪漫氣氛。

情人橋白色橋身線條優美，到了夜晚更如七彩絢爛的霓虹，南投燈會結束後，每天仍有民眾到橋上欣賞夕陽和夜景，而情人橋串連貓羅溪兩岸也相當方便，也是民眾散布運動的好所在。但有民眾發現，有機車和自行車騎士貪圖方便，不想繞遠路走祖師橋，直接將車騎上情人橋，不僅影響人行安全，也相當煞風景。

南投縣政府表示，情人橋為鋼構橋，橋面鋪設網狀鋼板，不能通行車輛，機車、自行車走在橋面容易打滑，甚至撞上行人，為了確保安全，縣府將在兩端入口式管制車輛進入。縣府規劃的清境高空觀景步道、貓羅溪浪漫情人橋，兼具交通和景觀功能，創造人潮與商機也成為地標，未來將配合周邊觀光設施，成為行銷觀光的亮點。