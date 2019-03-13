頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水
以網室、溫室精緻種植的小果番茄產量近年不斷增加，有業者甚至下重本在彰化縣溪州苗木專區設置全台第一家玻璃溫室和熊蜂授粉法生產番茄，以純水和過濾後的空氣照顧番茄，利用科技管理種出日本機能性番茄「琥番茄」，小小一顆的茄紅素營養是一般牛番茄的三倍，開創新的市場。
市面上常見的玉女、聖女小番茄品質與甜度都越來越好，但市場已趨飽和，原從事苗木事業的業者成立品牌「番茄方舟」，將荷蘭玻璃溫室種植小番茄的技術整套複製到台灣，培育荷蘭、日本等國的純種番茄，包括串收番茄、料理番茄、牛番茄等。
經理吳梓誠指出，純種番茄風味多，酸甜層次分明，串收番茄因成串採收，營養不流失，也因品規大小一致，常被餐廳作為料理使用，園區內還有與多家餐廳契作的料理番茄。
這間環控的玻璃溫室種植面積約2千多坪，進到場內須穿隔離衣，全區以無毒離地栽培，「雲端」上照顧番茄，避免接觸地面和土壤造成汙染。
吳梓誠說，園區對抗番茄病蟲害，以生物防治農法，以蟲治蟲不施藥，產品達到農藥零檢出，上架到量販店，其中「彩色番茄」有紅、黃、橘、綠和琥咖等色組成的番茄品種成為明星商品，綠色番茄含有維生素K與花青素，花紋如同琥珀般的琥番茄除了外型特殊，還有豐富茄紅素、胡蘿蔔素等，營養成分多元，開創機能型飲食、料理等的小番茄市場。
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