頂級小番茄這樣照顧來的...玻璃溫室、住雲端、喝純水

2019-03-13 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



以網室、溫室精緻種植的小果番茄產量近年不斷增加，有業者甚至下重本在彰化縣溪州苗木專區設置全台第一家玻璃溫室和熊蜂授粉法生產番茄，以純水和過濾後的空氣照顧番茄，利用科技管理種出日本機能性番茄「琥番茄」，小小一顆的茄紅素營養是一般牛番茄的三倍，開創新的市場。

市面上常見的玉女、聖女小番茄品質與甜度都越來越好，但市場已趨飽和，原從事苗木事業的業者成立品牌「番茄方舟」，將荷蘭玻璃溫室種植小番茄的技術整套複製到台灣，培育荷蘭、日本等國的純種番茄，包括串收番茄、料理番茄、牛番茄等。

經理吳梓誠指出，純種番茄風味多，酸甜層次分明，串收番茄因成串採收，營養不流失，也因品規大小一致，常被餐廳作為料理使用，園區內還有與多家餐廳契作的料理番茄。

這間環控的玻璃溫室種植面積約2千多坪，進到場內須穿隔離衣，全區以無毒離地栽培，「雲端」上照顧番茄，避免接觸地面和土壤造成汙染。