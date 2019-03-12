中市社會住宅不一樣 邀名建築師規畫媲美豪宅

2019-03-12 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中建築經營協會大師講座今天邀請知名建築師「住宅美學實踐者」戴育澤談「建築創新／形式與函數─新與形」，戴育澤暢談他創業至今的創意思維，並分享從豪宅建案到近年來社會宅建築理念與創新。戴育澤分享，台中市五個社會宅，他從前年開始，規畫太平區育賢二期社會宅、北屯同榮段社會宅等四個社會宅，社會宅要以社會工作者的角度來做，社會宅不但門面可與豪宅媲美，它不該只是硬體提升，而是一種新生活模式提案。

戴育澤畢業於成大建築研究所，1991年創立戴育澤建築師事務所，30年來不斷創新，建築形式從早期聯聚和平的新古典主義、葳格小學的現代主義、日月千禧飯店的後現代主義，到敬業雲起的數位建築、大毅老爺行旅的參數設計，創造新亮點；以涵碧樓、葳格小學榮獲遠東建築獎，近年以龍寶晴臻邸拿下世界不動產聯盟全球卓越建設獎首獎等，頻獲肯定。

台中建築經營協會理事長梁信雄說，戴建築師將從他的設計概念切入演說，從都市、人間與建築充分發揮想像，帶給房地產界、藝術界、文創界等導聆並激發各種創意思維。

戴育澤說，他與台中很多建設公司合作過，他形容建築師就像魔術師表演大型魔術表演劍箱脫逃一般，面臨很多挑戰，即便是必須在重重限制、困難條件中，努力找出創新的可能性，最終獨特而完美的呈現在觀眾面前。