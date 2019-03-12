埔里推育樹季讓植樹不只一天 林管處贈苗募發票助弱

2019-03-12 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天是植樹節，林務局南投林管處發起「捐發票贈苗」行動，在6地同步釋出13000株苗木，募得26000張發票轉贈給南投家扶中心，幫助弱勢兒童；埔里鎮公所則響應植樹，今年首度辦理育樹季系列活動，「用愛把樹種回來」。

埔里公所指出，樹木具淨化空氣、調節氣候、涵養水源、景觀綠美化和提供生物棲地、食物等功能，是城鎮營造的重要元素和能量，都市綠化品質更儼然成為幸福生活的關鍵指標，今年因此以「育樹季」創新作為，更鼓勵公民參與投入響應。

埔里鎮長廖志城說，埔里過去沒有發展森林城市的企圖和願景，甚至發生多次傷害樹木爭議，他選前提出「把樹種回來」政見，也獲鎮民支持，今年選在植樹節具體實踐政策辦理育樹季，更重要的是，行動並非一天，而以系列活動推行。

廖提到，除在鎮立圖書館辦「一起❤愛樹」書展，29日將盤點南安路樹木，同時補植黃花風鈴木；近期將募集百組家庭「負責任植樹」，30日在地母廟空地認栽苗木。另在4、5月份在茄苳樹王公、實驗林等地景據點辦理森林、人文等活動。

而南投林管處今天則發放適合觀花的茶梅、樹蘭、矮仙丹、山櫻花、桂花，適合旱地的厚葉石斑木、榔榆，以及觀葉植物台灣赤楠等8種苗木共13000株，同步在台中、南投2縣市6處供民眾以2張發票換1株，最後共募得26000張發票。