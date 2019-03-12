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最媚「百變大奶媽」 他專逗弱勢老人家開心

2019-03-12 19:20聯合報 記者王昭月╱即時報導

熱愛反串表演的鄧百翔，肥嘟嘟的身軀，角色百變，在舞台上娛樂效果十足。心地柔軟的他，經常做公益演出，以千嬌百媚的姿態，為弱勢長輩們帶來歡笑，他最開心的事，就是大家看到他都開心。

畢業自高苑科大資訊傳播系的鄧百翔，從小就熱愛表演，當志願役5年，本來嚮往加入藝工隊，可惜他不是科班出身，無緣圓夢。不過退伍後，他仍朝表演事業發展，先是加入婚禮樂團當企畫，後加入台中港一處表演劇團，接觸到中東肚皮舞，常反串登台扮舞孃。

鄧百翔說，他高一開始就學肚皮舞，傳統的肚皮舞是阿公、阿嬤時代台灣獨特文化的一環，在秋收農閒的季節，衣服往上拎，拿竹炭在肚皮畫上五官，頭部再套個竹簍就上陣扭舞，2、30年前興盛一時，但現在會跳傳統肚皮舞的屈指可數，他是其中之一，因此背負著文化復振的使命。

投入表演工作後，他幫自己取了「鄧百百」藝名，並且專攻反串秀，每次登場，角色百變，娛樂效果十足，還博得「百變大奶媽」封號。

「選擇反串，是因為娛樂效果最大」，鄧百翔說，他之所以學表演藝術，最大的初衷就是想把歡樂帶給大家。而他不只在舞台上傳達歡樂，也常為弱勢團體做公益演出，華山基金會天使站的活動，就經常看到他的身影。

公益演出時，他常化身為千嬌百媚的千面女郎，有時也扮「陽婆婆」逗大家開心，他堅信，微笑是可以解決痛苦的良藥，希望每場公益演出，都能帶給大家開心。

「鄧百百」扮起女生，姿態千嬌百媚，帶來十足的娛樂效果，療癒許多弱勢長輩的心。記者...
「鄧百百」扮起女生，姿態千嬌百媚，帶來十足的娛樂效果，療癒許多弱勢長輩的心。記者王昭月／攝影
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「鄧百百」（右二）常以反串姿態公益演出，陪伴弱勢老人。記者王昭月／攝影
「鄧百百」（右二）常以反串姿態公益演出，陪伴弱勢老人。記者王昭月／攝影
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擅長反串秀的「鄧百百」，業餘常做公益演出，為孤苦的老少們帶來歡笑。記者王昭月／攝...
擅長反串秀的「鄧百百」，業餘常做公益演出，為孤苦的老少們帶來歡笑。記者王昭月／攝影
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