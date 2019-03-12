台中捷運藍線綜合規劃 優勝廠商出爐

2019-03-12 17:23 中央社 台中12日電



台中捷運藍線綜合規劃作業已選出優勝廠商，議價決標後即可簽約，台中市交通局長葉昭甫今天表示，預計兩年內完成綜合規劃作業，未來可望與捷運綠線形成十字軸線。

目前正在趕工興建的捷運綠線，預計109年底全線通車，台中市政府推動的第2條捷運藍線，近日已評選出綜合規劃作業優勝廠商，葉昭甫表示，待完成議價後即可辦理決標及簽約。

葉昭甫說，綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發、環境影響及都市計劃等都將進行檢討評估，市府將抱持謹慎、踏實的態度，目標兩年內完成綜合規劃作業，再1年內完成基本設計，加速工程進行。

交通局表示，捷運藍線全長26.2公里，路線規劃西起台中港，經沙鹿車站、弘光科技大學、靜宜大學、東海大學等學區及醫院，並沿著台灣大道經市政府至台中車站。

葉昭甫指出，捷運藍線全線軌道規劃高架和地下型式，初步規劃高架段及地下段分別各設有9處車站，共18處車站，路線沿途行經台中港區、醫院、學區、草悟道、科博館、勤美術館、廣三SOGO百貨、金典百貨及公益路商圈等重要藝文及商業活動中心。

葉昭甫說，捷運藍線未來將在文心路口和捷運綠線台中市政府站（G9）串聯，形成十字軸線的台中捷運軌道路網，打通東西向交通瓶頸，同時也和台鐵山線及海線車站共站，串連山海環線，建構大台中軌道基本路網。