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中部血庫剩6天庫存 大里成功嶺2場活動急徵熱血勇士

2019-03-12 17:01聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中部地區上周濕冷，台中捐血中心今天統計，中部血庫儲血量降到6天庫存量，低於7到10天血液安全庫存量，尤其以AB型血已低於5天，警廣台中分台今天發起「空中傳愛．挽袖捐血」活動，吸引民眾捐血。

台中郵局發起「捐熱血．獻愛心」活動，13日上午在大里捐血室、21日上午在成功嶺替代役訓練班，捐血1袋即贈送「超商50元商品卡（或朱玉滿堂郵摺）」1份，再加送「池上米禮稻（1公斤）」1包，數量有限，送完為止。

台中捐血中心企劃課長吳孟達說，統計今天中部血庫平均庫存量約剩6天，低於血液安全庫存量7到10天，其中又以AB型血最缺，血庫庫存量約剩4.9天，A型血也缺，血庫庫存量約剩5天，呼籲民眾挽袖捐血。

警廣台中分台今天上午9時，在台中市黎明辦公區禮堂舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，維他露基金會執行長候至祥拔頭籌，他說，40年來，他已捐血近200次，而且他也熱心公益信念傳承給孩子，孩子也成為快樂的捐血人。

警廣台中分台長鮑靜娜說，警廣台中分台每季都會舉辦捐血活動，參與的聽眾很踴躍，不少是在空中聽到廣播，主動來捐血。今天的捐血活動邀請佛光會台中南屯第一分會、台中市警局、高速公路中區養護工程分局、台電台中區營業處共襄盛舉，新社花農主動送來大批香水百合支持，還有永豐餘提供3公升裝洗衣精、維他露基金會供應飲品，林務局南投林區管理處送樹苗等，讓每位捐血民眾開心的「滿載而歸」。

台電台中區營業處業務副處長岳小娟今天也響應，挽袖帶頭捐血。她說，台電台中區營業處不但提供300份LED手電筒宣導節能，她也帶領6名員工捐血，希望能為抒解血荒盡一份力。

吳孟達說明，台中捐血中心平均每日需要1500袋的各型血液供應台中、彰化、南投三縣市600多家醫療院所病患使用，呼籲民眾踴躍至各定點捐血，或參與捐血活動，詳情上可官網查詢。

警廣台中分台今天舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，台電台中區營業處也響應活動，並且...
警廣台中分台今天舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，台電台中區營業處也響應活動，並且挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
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警廣台中分台今天舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，台電台中區營業處也響應活動，並且...
警廣台中分台今天舉辦「空中傳愛．挽袖捐血」活動，台電台中區營業處也響應活動，並且挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
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捐血中心台電台中市
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