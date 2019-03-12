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想喝自來水好難 國姓鄉延管工程又卡關南投縣府允協助

2019-03-12 16:19聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉福龜村自來水延管工程一波三折，當地申請戶先前受限土地權、房屋所有權等法令問題未獲核准，幸由地方公所協助解決；近期則因縣道開挖路修費卡關，縣府今會同立委馬文君、台水公司等前往會勘，允諾將設法籌措經費。

工務處指出，福龜村自來水普及率不到5成，長期靠鑿井抽水，但地下水質不穩定，地方苦於民生用水，去年終獲水利署同意補助1500萬元施作延管工程，以改善供水；但規劃初期，逾半申請戶礙於法令未能獲核准，當地公所為此派專人協助解決。

近日動工在即，唯該工程通過投136線約140公尺，路權須經縣府同意，路修費約70萬元按規定則由用戶承擔，但當地村長邱昌賢說，該工程以專案施設自來水，而省道和鄉道依規劃毋須繳路修費，縣道卻要繳，「一案兩制」且金額不少，居民難以負擔。

縣長林明溱今率工務處，會同馬文君、台水人員等會勘，林表示，同意核准路權埋管，但台14線為公路總局權屬卻由水公司編列經費修路，縣道卻得由縣府吸收路修費，顯然不合理，將請馬向中央爭取補助路修費。

馬則說，會盡快向中央反應爭取，避免造成民眾及地方政府負擔；若自來水公司或中央預算無法完全支應，縣府也允諾會籌措承擔不足費用，當地居民可以放心。

南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。...
南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉福龜村自來水普及率未達5成，村民靠鑿井抽水支應民生用水。圖／本報資料...
南投縣國姓鄉福龜村自來水普及率未達5成，村民靠鑿井抽水支應民生用水。圖／本報資料照
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南投縣國姓福龜村延管工程，先前逾半申請戶未獲核准，公所派專人協助解決。圖／本報資...
南投縣國姓福龜村延管工程，先前逾半申請戶未獲核准，公所派專人協助解決。圖／本報資料照
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南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。...
南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。...
南投縣國姓福龜自來水延管工程近期因縣道路修費卡關，縣府今允諾協助爭取或籌措經費。記者賴香珊／攝影
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