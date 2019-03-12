想喝自來水好難 國姓鄉延管工程又卡關南投縣府允協助

2019-03-12 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國姓鄉福龜村自來水延管工程一波三折，當地申請戶先前受限土地權、房屋所有權等法令問題未獲核准，幸由地方公所協助解決；近期則因縣道開挖路修費卡關，縣府今會同立委馬文君、台水公司等前往會勘，允諾將設法籌措經費。

工務處指出，福龜村自來水普及率不到5成，長期靠鑿井抽水，但地下水質不穩定，地方苦於民生用水，去年終獲水利署同意補助1500萬元施作延管工程，以改善供水；但規劃初期，逾半申請戶礙於法令未能獲核准，當地公所為此派專人協助解決。

近日動工在即，唯該工程通過投136線約140公尺，路權須經縣府同意，路修費約70萬元按規定則由用戶承擔，但當地村長邱昌賢說，該工程以專案施設自來水，而省道和鄉道依規劃毋須繳路修費，縣道卻要繳，「一案兩制」且金額不少，居民難以負擔。

縣長林明溱今率工務處，會同馬文君、台水人員等會勘，林表示，同意核准路權埋管，但台14線為公路總局權屬卻由水公司編列經費修路，縣道卻得由縣府吸收路修費，顯然不合理，將請馬向中央爭取補助路修費。