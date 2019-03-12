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木頭上作畫 神佛尊容齊聚花蓮林田山

2019-03-12 14:00聯合報 記者余衡╱即時報導

木頭上也能作畫！獲獎無數的油畫老師曾良美，早期在畫布上揮灑各式神佛尊容，2013年起開始嘗試在桃花心木上創作，畫下栩栩如生的媽祖及菩薩神像，近期特別與林務局花蓮林管處合作，在林田山文化園區舉辦「摩里沙卡媽祖創作展」，展期持續到5月底。

曾良美老師從小熱愛繪畫立志成為畫家，現為空谷幽蘭藝術坊負責人，經營藝廊並從事繪畫創作，她曾受教於水彩大師陳陽春及佛像大師莊興業。2013年開始曾良美將創作媒材從四方的畫布轉往不規則形狀的木材剖面，嘗試畫下天上聖母媽祖尊顏，栩栩如生、獨具特色的作品履獲好評收藏無數。

曾良美老師曾任多校駐校藝術家，也曾任畫會理事、社區大學及救國團油畫講師，歷年曾參與新北三峽梅樹月畫展、雲林縣藝術協會會員聯展，更曾榮獲雲林縣第三屆文化藝術獎油畫類首獎、入選南投縣玉山美術獎等，2018年獲南投竹山高中頒發第第28屆傑出校友殊榮。

此次「摩里沙卡媽祖創作展」共展出近70件作品，從早期2008年橫跨至2019年，內容包含布袋戲偶、神像、水彩、水墨及扇面等，題材多元作品近人，為了讓觀眾欣賞到藝術與木材結合的可能性，參展作品的基底除了畫布外，更包括紅檜木、桃花心木及檀香木等媒材，歡迎各界踴躍前往參觀。

曾良美在木頭上創作神像畫作。圖／林務局提供
曾良美在木頭上創作神像畫作。圖／林務局提供
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