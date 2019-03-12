台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



裕毛屋董事長謝明達（右）與日本三重縣知事鈴木英敬（左）合作，簽訂「食材與文化觀光交流協定」，促進台日農物產交流。記者趙容萱／攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜等各縣市首長拚經濟「貨出去」，民間也動起來！國內知名的裕毛屋超市近期裕毛屋董事長謝明達近期與日本三重縣知事鈴木英敬簽訂「食材與文化觀光交流協定」。

裕毛屋董事長謝明達說明，透過這項協定，不但國內消費者在裕毛屋連鎖超市系統買得到日本三重縣160項農特產、水產及加工食品，裕毛屋也將把台灣優質的鳳梨、香蕉、紅龍果、芒果、荔枝、萵苣行銷到三重縣頂級超市系統，促進台日農特產品交流。

裕毛屋董事長謝明達說，裕毛屋超市成立30年，擁有台中公益店、台中崇德店與彰化曉陽店等三家分店，主打80％日系商品超市，從92年起，持續17年與日本各縣市政府合辦物產展，引進日本各地農產、水產及加工食品，日本各縣市知事也常帶領農民及中小企業，到場了解自家產品販售情形。

謝明達指出，裕毛屋也從民國98年起，協助台灣各地優質農產品，包括鳳梨、香蕉、紅龍果、芒果、荔枝、萵苣等，直接外銷至日本高級超級市場，民國106年協助台中市新社農會從日本新潟縣進口梨穗，隔年7月果實碩大香甜多汁的新高梨正式在裕毛屋上市，進一步促進台日雙方農產品交流。

鈴木英敬說，日本三重縣位於紀伊半島東部，有伊勢神宮、熊野古道等景點，更是伊勢龍蝦、松阪牛的故鄉。這次和裕毛屋簽訂交流協定，推廣三重縣物產。