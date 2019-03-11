綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員施志昌丶賴佳微今天在台中市議會臨時會質詢市長盧秀燕的政見「雙十公車」政策何時上路？施志昌表示，從專案報告完全看不到期程與經費來源，實施似乎遙遙無期。

施志昌表示，108年尚未編列營運虧損補貼，依據往年情形，需追加1.6億元，若再加上今年實施雙十公車政策，沒看到何時可以實施？預計需要多少預算？財源上有沒有困難？

市長盧秀燕對此表示，現在正跟業者協談當中，由於之前延到10公里免費，但錢沒給業者，所以業者現在對市府不信任。因此市府今年要先把預算編足，從里程改成人次，並和業者做好伙伴關係。

賴議員詢問今年下半年預算書會看到這筆預算嗎?盧市長說，如果和業者協談順利，有可能。

施志昌指出，以154路線為例，從大甲搭乘公車至火車站、中一中、台中女中等，一趟最多可達60元上限，來回就要120元，若以每月22天上課日來算，一個月一個高中生就要花費2640元，雙十公車政策上路後，每月只要440元。

施志昌表示，盧秀燕市長說老人健保補助可以幫助青年家庭，每位長輩每月補助749元，但若雙十公車上路，每名高中生或通勤至市區上班的鄉親就可以省下2200元，對這些家庭的幫助更大。