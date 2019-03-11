影／中市議員批10公里免費公車脫班嚴重 交通局：評鑑差減補貼

2019-03-11 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員黃馨慧今在臨時會專案報告指出，前4年台中市免費公車政策補助採「里程制」，導致業者幾乎罷工、班次大亂，連「跳蛙式公車」也人間蒸發？她呼籲盧市府盡速恢復公車固定、正常班次，並增加開進校園班次，解決民眾搭車困擾。

交通局統計目前公車路線數為225條，日班次數達9000班以上，提供每日36萬以上人次通勤通學使用。

黃馨慧指出，105年因交通局補助預算銳減、造成業者嚴重虧損、差點停駛；之後，市民反映公車「嚴重脫班」、「未依時刻表、不準時」、「一次來好幾班」、「等好久」等問題，連交通局引用大數據推新政策「579跳蛙式公車」，也因為不按班距發車、被質疑「人間蒸發」，造成學生上課遲到，影響正常作息。

黃馨慧表示，5年前林佳龍龍團隊大肆抨擊原「8公里免費公車」是「福利」不是「政績」，卻又立即加碼延長為「10公里免費」，採里程補助方式。104年7月8日開始實施，當初宣稱可以節省市庫7億元，原來都是「一場騙局」！

交通局長葉昭甫表示，公車脫班問題，交通局除已督促客運業者確實依照核定班表發車外，並透過公車動態資訊系統積極查核業者脫漏班情形，以維護民眾乘車權益及提升大眾運輸服務品質。