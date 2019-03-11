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南投人罹肺腺癌林明溱擬提告 台電喊冤

2019-03-11 20:13中央社 南投縣11日電

南投縣長林明溱今天交辦相關局處，整理南投縣民罹肺腺癌數據，研擬代受害者向台電提民事訴訟求償；台電說，肺腺癌肇因與電廠排污關聯性須醫學及科學論證。

林明溱去年10月選前提出，民國106年共241名南投人死於肺腺癌，將徵求死者家屬同意後，向燃煤發電的台灣電力股份有限公司台中發電廠提訴訟，要求每人新台幣100萬元賠償。

林明溱當時說，南投好山好水，空氣品質卻很差，中火發電但受害卻是南投；據統計，南投一年有44天空氣品質屬「相當惡劣」程度，簡直讓南投人慢性自殺。

林明溱上午主持縣務會議表示，已指示南投縣政府衛生局、環境保護局整理南投縣民近2年罹肺腺癌資料，再由新聞及行政處行政救濟科進行後續動作。

他說，縣府研擬代表受害縣民提民事訴訟，為受害者、受害者家屬求償，並請台電重視及檢討，勿讓南投縣民繼續受空氣污染危害。

台電表示，尊重地方政府主張，但肺腺癌肇因與電廠排污關聯性須醫學及科學論證；台電持續積極改善、精進電廠污染防制，且排放量遠低於法規標準。

此外，台電說，以國內細懸浮微粒（PM2.5）污染源，包括境外、內，發電業占不到6%，非空污主因，所有責任歸咎於發電業不公平也不合理。

台電肺腺癌林明溱
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