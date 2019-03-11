彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣超速和闖紅燈的行為有多嚴重？縣警局交通隊今年1、2月取締件數高達2萬4113件，比去年同期9665件2.5倍，也是前年同期的2倍多，其中闖紅燈行為是居高不下；交通隊組長蕭汝上今天說，十次車禍九次快，未來會再加強交通安全宣導，對固定桿的測速和闖紅燈照器材會更靈活運用。

彰化縣一般道路目前共設58處固定桿，今年還要增加2處，但目前只有32套取締超速和闖紅燈的器材，即很多固定桿只有外殼，只會嚇人，沒有取締功能。

蕭汝上說，固定桿的取締超速和闖紅燈器材都是上百萬元，交通隊每年會依預算增設2至3支；未來會根據肇事資料，經常變換固定桿安裝取締器材，或固定桿的照相鏡頭會180度轉向，不要讓駕駛人知道固定桿那支是真的，那支是假的，或是朝北照、朝南照，希望能讓駕駛養成保持規定速率行駛，也不要闖紅燈的習慣，減少交通事故發生。

2月間，交通隊公布去年全縣最賺錢的10支最賺取的固定桿，排名第1的是大村鄉台一線南下201.4公里處，取締5848件，最賺錢的闖紅燈照相桿在那裡？第一名是永靖鄉中山路一段351巷口，即陳氏家廟附近的固定桿，去年取締3501輛，也是最賺錢排名的第五名。

蕭汝上說，他看到統計數據也嚇了一跳，1、2月全縣固定桿取締的交通違規，包括超速、闖紅燈和超越白線停車，共2萬4113件；去年同期9665件、前年1萬1605件；原以為加強取締後，去年已收到嚇阻作用，沒想到今年竟然以倍數暴增。進一步分析，屬闖紅燈行為，今年6238件、去年7199件、前年8390件。

讓人驚訝的是，福興鄉彰鹿路6段314巷口的固定桿是去年七月啟用，才半年時間竟取締超速和闖紅燈共3162件，迅速擠進最賺錢排行榜的第七名，其中2870件是闖紅燈，在全縣去年取締闖紅燈排名第二；這支固定桿今年1、2月已取締闖紅燈447件。