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建築園冶獎擬擴展南投 林明溱盼助城市行銷

2019-03-11 20:12中央社 南投縣11日電

高雄市建築經營協會「建築園冶獎」研擬明年將評選擴展到南投縣等縣市，協會今天拜訪南投縣長林明溱，林明溱請縣府建設處積極研議，期許透過評選幫助城市行銷及觀光。

高雄市建築經營協會今天拜會林明溱，雙方談到可引入「建築園冶獎」，林明溱說，縣府規劃的清境高空觀景步道、貓羅溪浪漫情人橋，創造觀光人潮與商機，也成為地標，未來若能結合建築園冶獎，讓更多人看見南投建築之美，對行銷南投應有很好助益。

根據高雄市建築經營協會介紹，建築園冶獎區分大樓建築景觀、透天建築景觀類評審，及公共建築景觀、校園建築景觀、社區文化景觀營造類評審，建築地點座落高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、雲林縣。

今年建築園冶獎甄選委員會主任委員洪光佐說，獎項致力產業提升，透過評選機制，堅持永續創新的專業價值，進而促進產官學界分享、交流、共同成長，25年來用心嚴謹的遴選過程已建立公信力，並成為優良建築景觀作品代表品牌，更有台灣建築界奧斯卡獎美稱，近年更積極參與慈善活動。

洪光佐指評審行列廣邀建築及各界專業人士加入，過程嚴謹、客觀，參加評選單位無需報名費及贊助經費，今年主軸著重以友善環境出發的智慧綠能建築，明年研擬將公共、校園建築景觀、社區文化景觀營造類評選項目擴展到台中、南投、彰化，未來擬推廣到全國。

建築高雄市林明溱
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