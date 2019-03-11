緬甸印象派大師吳倫覺畫作 首度來台展出

2019-03-11 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



緬甸國寶級藝術家吳倫覺(譯音)創作展於今天在彰化縣建國科技大學揭幕，吳倫覺早年曾經向著名畫家徐悲鴻習畫，此次是首度來台展出，建國科大校長江金山說，學校響應政府南向政策，也擴展國際藝術交流，吳倫覺畫作有很濃的中國風，且又表達緬甸庶民的生活，希望此次展出也能提升學生的國際化視野。

吳倫覺出生於緬甸仰光，畢業於緬甸教師培訓藝術學院，有緬甸印象派大師之稱，他曾以中國優異的東方藝術成績畢業，作品曾獲紐約尼加拉瓜邊境水彩協會榮譽獎，除了在中國學習東方藝術，也曾修復東德畫作，榮獲紐約水彩畫大獎，曾任仰光國立美術學校校長，作品曾在美國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、日本等地展出。

由於88歲的吳倫覺行動不便鄉，無法來台參加畫展開幕典禮，不過他也委由兒子吳倫策(油畫家)與媳婦帶他的親筆信函來台感謝建國科大熱情邀展，此次展出作品包括。油彩、水彩、壓克力顏料、素描作品等84件作品。

吳倫策說，因為父親曾到中國留學，向中國著名畫家徐悲鴻習畫，所以畫風有很濃的中國水墨畫風格，也很喜歡畫馬的各種英姿，他的作品充滿著生命力與奇妙繽紛的色彩。