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緬甸印象派大師吳倫覺畫作 首度來台展出

2019-03-11 19:20聯合報 記者林宛諭╱即時報導

緬甸國寶級藝術家吳倫覺(譯音)創作展於今天在彰化縣建國科技大學揭幕，吳倫覺早年曾經向著名畫家徐悲鴻習畫，此次是首度來台展出，建國科大校長江金山說，學校響應政府南向政策，也擴展國際藝術交流，吳倫覺畫作有很濃的中國風，且又表達緬甸庶民的生活，希望此次展出也能提升學生的國際化視野。

吳倫覺出生於緬甸仰光，畢業於緬甸教師培訓藝術學院，有緬甸印象派大師之稱，他曾以中國優異的東方藝術成績畢業，作品曾獲紐約尼加拉瓜邊境水彩協會榮譽獎，除了在中國學習東方藝術，也曾修復東德畫作，榮獲紐約水彩畫大獎，曾任仰光國立美術學校校長，作品曾在美國、澳大利亞、馬來西亞、新加坡、日本等地展出。

由於88歲的吳倫覺行動不便鄉，無法來台參加畫展開幕典禮，不過他也委由兒子吳倫策(油畫家)與媳婦帶他的親筆信函來台感謝建國科大熱情邀展，此次展出作品包括。油彩、水彩、壓克力顏料、素描作品等84件作品。

吳倫策說，因為父親曾到中國留學，向中國著名畫家徐悲鴻習畫，所以畫風有很濃的中國水墨畫風格，也很喜歡畫馬的各種英姿，他的作品充滿著生命力與奇妙繽紛的色彩。

江金山說，學校積極推動國際化，目前校內有7位緬甸籍留學生，都很優秀，學校也很重視國際學術文化藝術交流，這次畫展是生活科技學院院長吳佩玲安排，才邀請到這位緬甸重量級的畫家來校展出，可說難能可貴，也歡迎國內對緬甸藝術創作有興趣的民眾前來觀賞。

吳倫覺早年曾經在北京與中國著名畫家徐悲鴻習畫，因此他也很喜歡畫馬。圖／建國科技大...
吳倫覺早年曾經在北京與中國著名畫家徐悲鴻習畫，因此他也很喜歡畫馬。圖／建國科技大學提供
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緬甸國寶級畫家吳倫覺曾經向徐悲鴻習畫，也很喜歡畫馬，左起為吳倫覺的媳婦多倫覺玉(...
緬甸國寶級畫家吳倫覺曾經向徐悲鴻習畫，也很喜歡畫馬，左起為吳倫覺的媳婦多倫覺玉(左一)、兒子吳倫策(左二)贈送建國科大馬畫，由建國科大吳聯星董事長(右二)、江金山校長(右一)代表接受。圖／建國科技大學提供
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吳倫覺的兒子吳倫策(左二)陪建國科大吳聯星董事長(左一)、江金山校長(右二)欣賞...
吳倫覺的兒子吳倫策(左二)陪建國科大吳聯星董事長(左一)、江金山校長(右二)欣賞吳倫覺的作品。吳倫覺的兒子吳倫策(左二)陪建國科大吳聯星董事長(左一)、江金山校長(右二)欣賞吳倫覺的作品。圖／建國科技大學提供
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緬甸仰光紐約
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