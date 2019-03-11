免費公車再加碼 盧秀燕「雙十公車」拚年底上路

2019-03-11 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中市免費公車聞名，從前市長胡志強推動8公里免費，前市長林佳龍加碼到10公里免費，現任市長盧秀燕喊出「雙十公車」，把車資上限60元降為10元。盧秀燕今在議會表示，等籌措到相關預算、軟硬體設施就緒後就會實施。

台中市交通局長葉昭甫說，近年來免費公車、虧損補貼等預算每年共編列25億餘元，但每年預算都不夠，造成公車業者虧損；今年上半年先調整公車計費方式，改善公車營運狀況，下半年再來檢討雙十公車的預算，要拚年底上路。

台中市交通局今在議會專案報告，盧秀燕競選政見「雙十公車」，維持10公里免費政策，超過10公里的車資上限原本為60元，新政策降低到10元，報告中未提到相關預算與實施日期，引起議員關注。

民進黨議員賴佳微說，盧市長的雙十公車計畫何時會實施？要追加多少預算？市府何時提出追加預算？盧秀燕說，交通局正與業者協調，先前把免費里程延長到10公里，但相關預算編列不足，業者對市府不信任，市府要先調整公車補助方式，如果推動順利，下半年可提出。

葉昭甫說，前市府的免費公車以里程數計費，有助開拓偏鄉路線，對於運量繁重的路線，卻衍生脫班、減班等現象，也發生年底補助打折的狀況；交通局要先把計費方式從里程數改為人次計費，提高公車運量與效率，上半年要追加約3億餘元。