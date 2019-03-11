親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸擬贈高雄貓熊
廢核政策掀論戰
立委補選第二波
2020誰來選總統
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

蔡英文召開國安會議 反制習近平一國兩制台灣方案

衣索比亞空難 黑盒子尋獲

免費公車再加碼 盧秀燕「雙十公車」拚年底上路

2019-03-11 19:12聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中市免費公車聞名，從前市長胡志強推動8公里免費，前市長林佳龍加碼到10公里免費，現任市長盧秀燕喊出「雙十公車」，把車資上限60元降為10元。盧秀燕今在議會表示，等籌措到相關預算、軟硬體設施就緒後就會實施。

台中市交通局長葉昭甫說，近年來免費公車、虧損補貼等預算每年共編列25億餘元，但每年預算都不夠，造成公車業者虧損；今年上半年先調整公車計費方式，改善公車營運狀況，下半年再來檢討雙十公車的預算，要拚年底上路。

台中市交通局今在議會專案報告，盧秀燕競選政見「雙十公車」，維持10公里免費政策，超過10公里的車資上限原本為60元，新政策降低到10元，報告中未提到相關預算與實施日期，引起議員關注。

民進黨議員賴佳微說，盧市長的雙十公車計畫何時會實施？要追加多少預算？市府何時提出追加預算？盧秀燕說，交通局正與業者協調，先前把免費里程延長到10公里，但相關預算編列不足，業者對市府不信任，市府要先調整公車補助方式，如果推動順利，下半年可提出。

葉昭甫說，前市府的免費公車以里程數計費，有助開拓偏鄉路線，對於運量繁重的路線，卻衍生脫班、減班等現象，也發生年底補助打折的狀況；交通局要先把計費方式從里程數改為人次計費，提高公車運量與效率，上半年要追加約3億餘元。

他強調，等到公車營運狀況改善後，下半年評估雙十公車上路的配套措施，先評估降低車資上限而增加的預算支出，全市1500輛公車得更新刷卡機軟硬體，屆時就可以推動上路。

台中市免費公車行之有年，現任市長盧秀燕提出「雙十公車」，把車資上限60元降低為1...
台中市免費公車行之有年，現任市長盧秀燕提出「雙十公車」，把車資上限60元降低為10元，受限於財政問題，市府表示先改善公車營運狀況，新制拚年底上路。記者洪敬浤／攝影
分享

公車盧秀燕台中市
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台北買垃圾袋回新北用？ 雙北垃圾袋最快5月降價且互通

2019-03-11 16:52

4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

2019-03-11 14:30

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

不只路面5千坑 韓國瑜：看不見的地下箱涵有1萬多個洞

2019-03-11 17:24

柯侯會促成垃圾袋降價 新北議長：爭取多年不如1天

2019-03-11 15:28

影／ 王世堅吹「韓風」? 讚韓國瑜是五百年來興起王者

2019-03-11 18:21

物流新廠設台南 黃偉哲：投資環境受肯定

2019-03-11 17:56

柯侯會垃圾袋降價引議長質疑 侯友宜：會再說明

2019-03-11 16:17

垃圾袋調降內幕 新北焚化廠改ROT成本大減1.8億

2019-03-11 16:14

韓國瑜重提自經區 陳吉仲：恐重傷高屏南農業

2019-03-11 14:31

韓國瑜重提自經區 財長：造成不公平待遇

2019-03-11 14:31

侯友宜放話對付治安汙染源 「一定讓它停業」

2019-03-11 14:22

侯撇傳聞 「任何人都不可干預警政人事」

2019-03-11 14:22

爭取主辦東亞青運 盧秀燕：兩岸關係好一點就有可能

2019-03-11 14:11

韓邁會 陳其邁：高雄需求 中央一定支持

2019-03-11 14:04

柯侯會宣布垃圾袋互用 北市環保局：規格統一尚需時間

2019-03-11 14:04

「柯侯會」敲定 五月一日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 14:04

幫警察局升個官 侯友宜：用第三警政消滅治安汙染源

2019-03-11 13:22

「我要去高雄」 大陸網紅歌曲創作人訪高獻藝

2019-03-11 13:17

侯友宜訪柯文哲相談甚歡 頻說代表新北市民致謝

2019-03-11 12:48

影／柯侯會聚焦淡北快速道路 柯P：工程費不計較

2019-03-11 12:45

治安不是單一叫警察負責任 侯友宜：沒有這種事情

2019-03-11 12:26

加工出口區智造新基地動土 陳其邁、韓國瑜交頭接耳

2019-03-11 12:21

誰製造污染源誰停業 侯友宜：否則警察做死也沒用

2019-03-11 12:14

看韓國瑜似變瘦 陳其邁 ：不知他睡覺有沒有繫S腰帶？

2019-03-11 12:14

柯侯會今登場 柯P、侯友宜達成四共識

2019-03-11 12:04

單一苛責警察？ 侯友宜：誰製造治安污染源就停止營業　

2019-03-11 12:01

雙北市長會面 垃圾袋價格將統一

2019-03-11 11:56

撇「卡局長」傳聞 侯友宜：完全尊重警政署人事制度

2019-03-11 11:18

韓國瑜爭取自經區 陳吉仲：會嚴重傷害高屏南農業

2019-03-11 10:58

反對韓國瑜設經濟示範區 財長：這是全國性問題

2019-03-11 10:50

柯侯會今登場 柯P難得穿西裝

2019-03-11 10:48

胡木源升國安局副局長 侯友宜讚：連跳二級警界第一人

2019-03-11 10:47

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

柯文哲頻會政商人士 春節見宣明智

2019-03-11 00:43

侯友宜回憶刑警時 打童軍繩結救2條命

2019-03-11 00:37

柯侯會今登場 雙北聚焦交通、環保、治安

2019-03-11 00:21

全美台灣同鄉會拒接待 柯文哲：發聲明太奇怪

2019-03-10 23:54

冒雨聆賞音樂會 韓國瑜：很奇特

2019-03-10 23:36
看更多

熱門文章

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

2019-03-11 08:00

4月不領表參選2020 韓國瑜受訪稱：做滿4年市長任期

2019-03-11 14:30

盤點補選4大套路 謝龍介竟遭「牙籤戳屁股」？

2019-03-11 10:00

全美台灣同鄉會反柯文哲 孫大千：欲加之罪何患無辭

2019-03-11 08:17

台村里長擔任中國村委會執行主任 徐國勇：認定後開罰

2019-03-10 20:35

柯侯會今登場 侯友宜宣布：5月1日起雙北垃圾袋將互用

2019-03-11 11:46

呂秋遠批殘忍：將動物送離原居地 只為滿足人類觀看慾

2019-03-11 00:41

金門立委補選震撼彈 旅台李氏宗親會表態挺陳滄江

2019-03-10 22:43

為何打臉喜樂島台獨公投 AIT自己告訴大家原因

2019-03-11 11:21

影／撇「拋棄糟糠之妻」之說 鄭世維將偕妻子掃街

2019-03-11 09:01

韓國瑜表態不選總統 黨中央：尊重但未來的事很難說

2019-03-11 14:58

余天造勢晚會擠爆 蘇貞昌籲守住三重一片天

2019-03-10 22:35

韓國瑜表態不參選總統 王金平給他這兩個字

2019-03-11 17:01

胡幼偉：國民黨要贏總統大選 為何不派最強戰將出馬？

2019-03-11 06:05

貓熊送給韓國瑜？ 陳吉仲：我個人會更關心黑熊、石虎

2019-03-11 09:42

余天批婚姻問題 鄭世維妻：大人要有肩膀 都可以承受

2019-03-11 12:03

賴清德批謝龍介造成麻豆柚敗市？謝：別把人民當土包子

2019-03-11 15:07

余天嗆拋棄糟糠之妻 鄭世維：是選立委不是選女婿

2019-03-11 12:16

當年「團圓」卡3年…貓熊到高雄先闖3關

2019-03-10 23:47

借力打力！我增購F16欲逼法幻象零附件降價

2019-03-10 23:52

「師法芬蘭」朱立倫提出核廢2解方

2019-03-10 23:58

養嬌客眉角一堆…大馬「先租後退」高雄將北上取經

2019-03-11 00:05

【重磅快評】瑪麗亞、昏倒、離婚…小心踩了話語紅線

2019-03-11 11:05

【即時短評】台南鐵票區輸贏 驗收民進黨整合派系成果

2019-03-10 21:54

木柵經驗…貓熊商機60億？北市「祝福高雄」

2019-03-11 00:01

66名台灣人擔任大陸社區主任助理 恐將受罰

2019-03-10 21:10

韓國瑜表態不選2020 盧秀燕：有時政治發展非操之在己

2019-03-11 16:05

韓國瑜不選總統 朱立倫：國民黨不能只有一個韓國瑜

2019-03-11 17:13

加工出口區智造新基地動土 陳其邁、韓國瑜交頭接耳

2019-03-11 12:21

反映機場跑道泥濘卻遭控假照片 立委陳學聖：模糊焦點

2019-03-10 23:09

核四是封存不是廢棄 江宜樺：台灣沒有本錢反核

2019-03-10 22:01

王金平說要給軍公教公平 林濁水：小老百姓的公平呢？

2019-03-11 12:13

柯侯會促成垃圾袋降價 新北議長：爭取多年不如1天

2019-03-11 15:28

大陸送貓熊 韓國瑜希望取名「發大財」、「賺大錢」

2019-03-11 14:08

立委補選 賴清德：黃振彥選上才能爭取彰化燈會

2019-03-10 22:08

暗諷鄭世維曾離婚不道德　唐德明：余天歧視離婚之人

2019-03-10 21:23

台美兩軍能否聯合實施軍演？ AIT「低調回應」

2019-03-11 08:26

唐鳳嘆台灣買不到福島柿餅 支持開放核食？

2019-03-10 23:44

環團將推廢核四公投 「直球對決」擁核黃士修到場辯論

2019-03-11 10:55

雙北立委議員分站4橋力挺 余天：氣氛足以抗韓流

2019-03-11 09:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top