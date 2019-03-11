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雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導

台中市交通局長葉昭甫。(台灣醒報資料照片)
台中市交通局長葉昭甫。(台灣醒報資料照片)
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台中市民愈行愈方便！台中市交通局將推「雙十公車吃到飽」政策，除了延續前朝10公里免費政策，未來超出10公里的部分，最高只多收10元，自付額從最高60元降到10元，大幅減低民眾行的負擔，尤其是偏遠地區市民省更多。

雙十公車吃到飽

台中市自胡志強時代推出公車8公里免費政策。林佳龍上任後，於104年績推10公里免費措施，並維持自付60元(半票30元)上限。交通局長葉昭甫11日在議會提出交通政策專案報告說，未來新計畫實施，自付負擔降至10元，與原本10公里免費政策，因此合稱「雙十公車吃到飽」。

「路網完整，班次穩定，價格經濟」是公共運輸成功的關鍵，葉昭甫指出，未來大台中的交通將以軌道台鐵、捷運、幹線公車為骨幹，接駁公車、偏鄉公車、及結合「小黃」公車、ibike自行車等，以便捷的多元運具構成優質的公共運輸環境。至1月底止，捷運綠線的整體進度為81.61%。

可提升生活品質

依交通局估計，捷運綠線全線正式通車前的工作項目，尚須至少一年半到二年的時間，完成後，從綠線北屯站到台中高鐵站全線通車時間僅38分鐘，成為連結台中都心與烏日副都心的重要運輸系統，除了提升都市環境生活品質，並可帶動大台中地區觀光發展。未來綠線北將延伸到大坑，南則延長至彰化，正送交通部審議。

國民黨議員黃馨慧說，自從胡志強提出公車8公里免費以培養未來捷運及大眾運輸搭乘人口後，林佳龍也加碼提出10公里免費，除了經費增加之外，又因廢除BRT，公車行駛經常發生脫班、或一次來好幾班的情況，很多市民向交通局反映，卻如石沉大海。新任局長應有效解決延續下來的脫班、跳班等問題。

對於捷運綠線將延伸到北屯大坑及彰化的規劃，民進黨市議員曾朝榮建議，應該優先處理大坑線的延伸，與延伸彰化線脫勾，以免因跨縣市協調，延誤北屯建設。

與曾朝榮同屬北屯區民代出身的盧秀燕答覆表示，交通部長林佳龍是前台中市長，對於綠線延伸工程也是樂觀其成，她會積極跨縣市協調，並爭取中央定案與建設。

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