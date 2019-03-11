公益傳播基金會捐款400萬元 助台中安置特殊兒少

2019-03-11 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



公益傳播基金會今早捐贈400萬元，給台中市政府，市長盧秀燕代表接受。市府表示，這筆錢將用於協助台中清寒運動績優生、特殊兒少團體家庭計劃。市長盧秀燕表示，有愛的人最幸福，希望藉由基金會拋磚引玉，號召更多人伸出援手。

公益傳播基金會董事長歐陽明昨出席捐贈善款，他原本低調行善，但盧秀燕說服他出面，可吸引更多人投入。歐陽明說，為弱勢團體的生活點亮一盞燈，讓更多的愛能發揚出去。

公益傳播基金會執行長唐平榮說，基金會長期協助市府各項福利政策，2017、2018年的「原客世代創意活力競賽」及和平區達觀社區「原鄉長照實驗計畫」，協助原鄉部落長者，獲得生活改善與良善照顧等，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間單位加入社會服務的行列。

這筆捐款將投入幫助清寒運動績優生，台中市運動局長李昱叡說，將幫助表現優異的運動績優生，補助平時運動訓練，並支援參與運動賽事的生活支出。

善款也將投入新辦的「特殊兒少團體家庭計劃」，為兒少建立安置網。台中市社會局表示，目前特殊兒少安置在機構，但有些兒少遭遇特殊，有騷擾或暴力等行為，無法安置在一般機構中，透過團體家庭計劃，可提供較好的安置環境。