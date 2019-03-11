綠批停青年審議會太粗暴 盧秀燕：將成立專責單位

2019-03-11 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議會今由教育局長楊振昇進行「台中市青年事務審議會運作專案報告」，民進黨議員張家銨、蔡耀頡與國民黨議員羅廷瑋針對對市政府在會期中突然公告青年議會喊停，有議員批評市府手段粗暴、欠缺周詳「一場輪替一場空、青年參政都是夢」要求盧秀燕簽署不可以廢止青年運作。市長盧秀燕表示會在體制內成立專責單位，提升青年參與。

民進黨議員張銨、蔡耀頡說，市府2015年訂定「台中市政府青年事務審議會設置要點」，比照台中市議會規模，遴選63位15至35歲青年組成「青年議會」。青年代表任期一年，每6個月開會一次，一年兩會期開議，運作一切正常。但市長盧秀燕上任後，市府以出席率低沒有民意基礎為由「沒公告就直接廢除」讓「青年議會」走入歷史，這很不尊重青年，兩人都曾擔任青年審議代表「我們可是網路票選出來的，那裡會沒有民意基礎？」

盧秀燕則請議員放心，她會重視青年的聲音，市府會研擬更多元的產官學合作，協助青年朋友就業與創業。

國民黨議員羅廷瑋表示，市府對青審會目前是各單位互踢皮球，前市府成立的有青審會感覺只是建議，無案可審，他建議市長應該直接與青年對話，更直接！盧秀燕表示市一定會在體制內成立專責單位，更進一步提升青年參與。