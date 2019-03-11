醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰濱秀傳醫院人文藝術館今天舉辦「亞太地區水墨藝術聯盟大陸醫師畫家徐克強水墨油畫展」開幕茶會，徐克強2002年來台時，要回大陸陰錯陽差未搭上當年華航澎湖空難班機，當時離台前一名台灣友人送他一尊觀音像，他感恩菩薩「救了他一命」，開始畫佛像畫，最近他也非常欣賞高雄市長韓國瑜，還畫了韓國瑜的妻女李佳芬與女兒韓冰畫像，相當吸睛。

70歲的徐克強畢業於中國醫科大學，曾是瀋陽市蘇家屯區中心醫院的神經內科醫師，他14歲就開始學畫，後因文革輟學，未能走上專業藝術之路而轉學醫學，不過在從醫40年中仍懷著對藝術的執著，沒有放下手中的筆，也曾向徐悲鴻大師關門弟子劉勃舒學習畫馬，及向馬來西亞水墨大師鐘正山學習潑墨等，曾獲瀋陽市工農兵畫展銀獎、遼寧省美展優秀獎等。

徐克強表示，前美國國務卿希拉蕊曾說大陸的文化大革命，摧毀了大陸人的信仰，他認為台灣人民的信仰是很豐富和堅定，大陸人民要跟台灣學習，所以兩岸要一家親，也希望兩岸能和平，不要戰爭。

近年來他多畫佛像畫，起因於2002年來台時，原本訂了華航班機，卻因為要事忘了確認機位，被航空公司拒絕登機，而改搭提前起飛的班機，也因此躲過那班發生澎湖空難的華航班機，讓他很感謝菩蕯保佑，也讓他發願行善，回報社會。