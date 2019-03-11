公益傳播基金會捐善款 扶助中市弱勢

2019-03-11 13:57 中央社 台中11日電



台中市長盧秀燕（左）接受公益傳播基金會董事長歐陽明捐贈400萬元善款。 聯合報記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 財團法人公益傳播基金會今天透過台中市政府捐贈新台幣400萬元扶助弱勢個案，台中市長盧秀燕表示，會妥善運用這筆捐款，也希望能藉這項善舉拋磚引玉，有更多人伸出援手。

這項愛心捐款儀式今天在台中市政府舉行，由財團法人公益傳播基金會董事長歐陽明代表捐贈400萬元，盧秀燕代表受贈及致贈感謝狀，台中市社會局長李允傑、運動局長李昱叡、公益傳播基金會執行長唐平榮等人到場見證 。

盧秀燕表示，感謝歐陽明的愛心捐贈，寒冬送暖給社會上弱勢民眾滿滿的愛心，尤其在特殊境遇兒少方面的輔導，市府將善用捐款，除提供社會局扶助的弱勢個案，也支持市府推動的「特殊兒少團體家庭計畫」，提供高密度照顧人力、個別化教養的服務 。

盧秀燕還說，這筆善款也將協助中市清寒運動績優生，提供平時運動訓練補助，並支援參與運動賽事選拔、培訓及參賽過程的生活支出。

歐陽明則肯定市府在社會福利政策很完善，並表示，基金會將協助，讓善心的光彩發揚出去，為弱勢團體的生活點亮一盞燈。

唐平榮指出，基金會長期協助推動市府各項福利政策，如2017、2018年的「原客世代創意活力競賽」及和平區達觀社區「原鄉長照實驗計畫」等，協助原鄉部落長者，獲得生活改善與良善照顧，希望藉此拋磚引玉，讓更多民間單位加入社會服務的行列。