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校外教學學生疑染諾羅 豐原高中晚間14人就醫

2019-03-10 21:27聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中市立豐原高中二年級學生，3月6日至8日到南部校外教學，昨天教育局接獲學生因身體不適自行就醫，經學校清查，今天上午統計有8名學生就醫，經醫師診斷疑似罹患諾羅病毒，另68人為腸胃型感冒、腸胃炎或是有腸胃症狀尚待醫師診斷，今晚又有6名學生就醫，人數已增至14人，明天豐原高中全體二年級停課1天，學校已要求感染學生在家休息至症狀解除24至48小時後才能返校上課。

台中市衛生局表示，今天陸續有學生發生腹瀉、嘔吐、發燒等不適症狀，是否感染諾羅，必需經過疾管署實驗室檢驗到諾羅病毒才能確診，就醫學生若未經疾管署實驗室檢驗到諾羅病毒，尚難認定感染為諾羅病毒，將持續追蹤學生就醫結果。

衛生局表示，市府將啟動食物中毒調查，請衛生福利部豐原醫院協助個案檢體採集，每天監測並回報各師生健康狀況，如有新增個案續立即通報，全校每日進行消毒，均使用稀釋漂白水1000至2000ppm消毒教室、廁所、水龍頭，早上及下午各一次，呼籲師生用餐前須洗手，勿共食、共用碗盤茶杯及勤洗手觀念。

教育局表示，冬末初春為病毒性腸胃炎流行季節，加強宣導校內師生於用餐前後、如廁後，皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，生病應戴上口罩，教室環境加強消毒，以及嚴格要求各級學校辦理各項校內外活動時強防治工作，如有師生出現症狀應儘速就醫，避免疫情擴大。

諾羅病毒教育局台中市
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