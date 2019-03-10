拓展銀髮族巿場 百人日月潭齊步走

2019-03-10 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



日月潭風景區推動運動旅遊風潮，上午舉辦上午舉辦銀髮族健行活動，獲不錯的迴響。圖／日管處提供 分享 facebook

打造運動旅遊風潮，日月潭國家風景區管理處上午舉辦「2019台灣・日月潭健行活動」，在涼爽的氣候中，上百位銀髮族一同體驗8公里的健行活動，途經永結同心橋、水社壩、水上自行車道、涵碧半島、九龍口，至終點文武廟等日月潭知名景點，讓參與活動的國內外遊客，都對日月潭的湖光山色，留下美好旅遊印象。

不少銀髮族指出，8公里的健走距離，因為走在日月潭畔欣賞沿途風景，而走在雨停後的日月潭，氣溫涼爽舒適，健走不像路跑需要更大的運動量，常常不知不覺就走完了。

日月潭自從主打「運動旅遊」風潮，每年不只萬人泳渡日月潭外，日管處更結合最美的自行車道，推出多項自行車道環潭逍遙遊活動，加上國際自由車環台賽南投站以日月潭為終點，帶來的龐大效應，南投縣府每年更固定推出3次環湖路跑馬拉松，也能帶進數萬人潮，搭配水上運動嘉年華，在日月潭的公開水域推動手划船、獨木舟、風浪板、水上腳踏車等非動力遊憩活動。