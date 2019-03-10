改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



廣興國小社區共讀站走木質風。圖／廣興國小提供 分享 facebook

教育部國教署前年起推動「社區共讀站」專案，其中核定彰化縣36所學校補助經費，目前已有25間學校施工完成啟用，每校挹注經費約介於220萬到280間，對學校改造老舊圖書館來說是難得的大禮，大都將圖書室規劃為多功能教室，有的走木質風，有的是工業風，相當有設計感。

二林廣興國小為偏遠小學，過去圖書室老舊有壁癌又漏水，經改造為文青風圖書室近日落成，校長吳寶嘉說，除了教育部280萬元經費，里長詹金水還挹補10萬元讓舊圖書室煥然一新，圖書室當初以雲林它里霧公共圖書館為原型，大片木質地板，大面窗景引入自然採光，壁嵌式書櫃和沙發閱讀的設計。

彰化縣推廣閱讀有成，早在前縣長卓伯源時代就挹注經費在176學校國中小設置「社區閱讀中心」，學校門口掛牌鼓勵居民能到學校使用圖書室，但因書籍仍以學生閱讀書類主，下課後、周末也未有人力留校提供家長、居民借書服務，社區閱讀中心掛牌但居民使用率相當低，如今教育部補助的社區共讀站一一落成，居民融入校園仍有困難。

吳寶嘉說，社區人口老化，居民閱讀意願有限，但共讀站屬多功能，往後親子與社區活動居民都有機會進到學校共享空間，學校會持續募集故事志工，讓家長一起經營學生閱讀環境。

溪湖國小的社區共讀站去年完工落成，三間教室打通空間寬敞，老舊鐵架也改為木質書架，也使用大量吊燈走工業風，校長郭書源說，學校原本也有社區閱讀中心，但居民到鎮立圖書館相當方便，又有更多藏書可選擇，到校辦借書證的人相當少，新的共讀站環境運用多元，不侷限居民僅借書閱讀。