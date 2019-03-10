社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長盧秀燕主持動土。記者陳秋雲/攝影 分享 facebook

台中第8處社會住宅東區尚武段社會住宅今天動土，基地緊鄰一中商圈、台中體育園區及繼光商圈，商業活動林立且交通便利，預計民國111年下半年度完工，都發局長黃文彬表示完工後再辦理民眾申請登記作業。

東區尚武段社宅基地面積9983平方公尺，總經費約21.6億元，規劃為地下4層、地上14層，共4大棟複合式社會住宅，地面層設有親子館、長青教室、店鋪、社會服務站及作為設計相關產業的育成中心，2層以上居住單元則提供了1房型495戶(8坪)、2房型239戶(16坪)、3房型68戶(24坪)共計802戶。

這處社會住宅導入傳統三合院「埕」的概念，希望居民雖然住在大樓仍保有三合院鄰居互動來往的空間。

市府規劃其中一棟大樓中12~14層、共48個1房型單元成立共居型態，共享部分空間作為公共客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作場域。結合設計、創意的育成孵化基地，並實踐生活、工作、居住相結合的理想場域，

台中市長盧秀燕對市府都發局的效率表示肯定，並關注後續的維護管理應該做好，提升社會住宅品質。

內政部次長花敬群表示，這處住宅創下典範，土地可長期租用，每年坪的租金約1000元，全體住戶分攤負擔小，他相信這處社會住宅登記必定「秒殺」