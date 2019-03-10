親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／十八王公廟旁土石坍方 壓傷一賣粽子攤販

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市長盧秀燕主持動土。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕主持動土。記者陳秋雲/攝影
分享

台中第8處社會住宅東區尚武段社會住宅今天動土，基地緊鄰一中商圈、台中體育園區及繼光商圈，商業活動林立且交通便利，預計民國111年下半年度完工，都發局長黃文彬表示完工後再辦理民眾申請登記作業。

東區尚武段社宅基地面積9983平方公尺，總經費約21.6億元，規劃為地下4層、地上14層，共4大棟複合式社會住宅，地面層設有親子館、長青教室、店鋪、社會服務站及作為設計相關產業的育成中心，2層以上居住單元則提供了1房型495戶(8坪)、2房型239戶(16坪)、3房型68戶(24坪)共計802戶。

這處社會住宅導入傳統三合院「埕」的概念，希望居民雖然住在大樓仍保有三合院鄰居互動來往的空間。

市府規劃其中一棟大樓中12~14層、共48個1房型單元成立共居型態，共享部分空間作為公共客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作場域。結合設計、創意的育成孵化基地，並實踐生活、工作、居住相結合的理想場域，

台中市長盧秀燕對市府都發局的效率表示肯定，並關注後續的維護管理應該做好，提升社會住宅品質。

內政部次長花敬群表示，這處住宅創下典範，土地可長期租用，每年坪的租金約1000元，全體住戶分攤負擔小，他相信這處社會住宅登記必定「秒殺」

另外市府採取百分之百銀行融資，還可以從租金當中提撥長期維護管理費用，不夠的由內政部買單。花敬群認為這是日後縣市政府興建社會住宅可循模式，他說台中市政府「有需要就繼續合作蓋社會住宅。」

台中市東區尚武段社會住宅，約800戶生活機能便利。記者陳秋雲/攝影
台中市東區尚武段社會住宅，約800戶生活機能便利。記者陳秋雲/攝影
分享
台中市長盧秀燕主持動土。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕主持動土。記者陳秋雲/攝影
分享
台中市東區尚武段社會住宅生活機能便利。記者陳秋雲/攝影
台中市東區尚武段社會住宅生活機能便利。記者陳秋雲/攝影
分享

社會住宅花敬群
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03

潭子戶政所辦男女聯誼 老夫妻大雨排隊一夜幫兒報名

2019-03-10 10:20

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

打卡熱「到此一遊」 學者：何不導覽「內涵」

2019-03-09 23:31

台中BRT爭議 得再付廠商4500萬

2019-03-09 23:26

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25

5億BRT機電設備閒置 中市府：盤點再活化

2019-03-09 23:24

彰化將設生廚餘處理場

2019-03-09 23:14

中市世界母語日嘉年華 教育局：用融入生活傳承母語

2019-03-09 17:28

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

面試前先彩妝剪髮 彰化就業博覽會上的第一課　　

2019-03-09 15:16

就是愛肚皮舞！乳癌患者舞照跳樂觀抗癌

2019-03-09 15:15

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05

想種樹注意「適地適木」 免費領苗前先上網查詢

2019-03-09 09:05

自己家園自己清 中市府推認養家園排水路計畫

2019-03-09 09:05

填補生態綠網空隙 南投林管處、縣府邀你種樹送苗木

2019-03-09 09:05

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

影╱日本風車拉麵達人和平島現煮 民眾：好像到沖繩

2019-03-09 14:54

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁

2019-03-09 14:32

阿里山花季假日 未預約團客遊覽車中午才能上山

2019-03-09 13:41

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top