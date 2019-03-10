五成對工作不滿 台中勞工局專業診斷提示求職眉角

2019-03-10 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



依據人力銀行調查，發現30歲以下青年有32.72%工作不穩定，其中24.6%待業中， 8.12%則以接案計時工作為主。調查又發現，有工作的青年「找不到理想工作」占50.26%而「對未來沒方向感」占40.84%對工作很沒力！

台中市就業服務處推動「職業適性診斷服務」，由專業職涯顧問提供簡易及深度諮詢，幫助釐清職涯困惑。縮短市民尋職探索時間，提早做好就業準備。

台中市政府勞工局長吳威志表示，就業服務處還提供心理諮商與面試技巧指導，引導求職者探討分析自身情況，瞭解心理困境與阻礙，並協助分析面試的「眉角」，增加成功就業機率。

科技業上市上櫃公司擔任助理工程師的小盈表示，大學時主修機械系丶企管系學習跨領域專業，但畢業後一直找不到理想薪資的工作，接受「職業適性診斷服務」，才瞭解自己有「親和力」與「溝通力」的特質與優勢，加上主修機械系的背景，藉由面試技巧指導，順利錄取須跨部門溝通協調且薪資不錯的理想工作。

就業服務處長傅晶指出，就業服務處還提供履歷健診，啟動「就業金安薪方案」，整合中央跨域津貼、職場學習方案與就業獎勵金等多方資源，協助求職者穩定就業。

就服處電話04-22289111分機36104，或至豐原就業服務站(電話：04-25271812地址：台中市豐原區社興路37號)、沙鹿就業服務站(電話：04-26624191地址：台中市沙鹿區中山路493號)。