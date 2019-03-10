親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被貴人騙光錢 追女友被當小偷 吳清友為此...創立誠品

邀鄧紫棋為高雄觀光代言破局 潘恒旭爆幕後原因

五成對工作不滿 台中勞工局專業診斷提示求職眉角

2019-03-10 09:32聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

依據人力銀行調查，發現30歲以下青年有32.72%工作不穩定，其中24.6%待業中， 8.12%則以接案計時工作為主。調查又發現，有工作的青年「找不到理想工作」占50.26%而「對未來沒方向感」占40.84%對工作很沒力！

台中市就業服務處推動「職業適性診斷服務」，由專業職涯顧問提供簡易及深度諮詢，幫助釐清職涯困惑。縮短市民尋職探索時間，提早做好就業準備。

台中市政府勞工局長吳威志表示，就業服務處還提供心理諮商與面試技巧指導，引導求職者探討分析自身情況，瞭解心理困境與阻礙，並協助分析面試的「眉角」，增加成功就業機率。

科技業上市上櫃公司擔任助理工程師的小盈表示，大學時主修機械系丶企管系學習跨領域專業，但畢業後一直找不到理想薪資的工作，接受「職業適性診斷服務」，才瞭解自己有「親和力」與「溝通力」的特質與優勢，加上主修機械系的背景，藉由面試技巧指導，順利錄取須跨部門溝通協調且薪資不錯的理想工作。

就業服務處長傅晶指出，就業服務處還提供履歷健診，啟動「就業金安薪方案」，整合中央跨域津貼、職場學習方案與就業獎勵金等多方資源，協助求職者穩定就業。

就服處電話04-22289111分機36104，或至豐原就業服務站(電話：04-25271812地址：台中市豐原區社興路37號)、沙鹿就業服務站(電話：04-26624191地址：台中市沙鹿區中山路493號)。

台中市勞工局提供求職診斷服務。圖/勞工局提供
台中市勞工局提供求職診斷服務。圖/勞工局提供
分享

【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

打卡熱「到此一遊」 學者：何不導覽「內涵」

2019-03-09 23:31

台中BRT爭議 得再付廠商4500萬

2019-03-09 23:26

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25

5億BRT機電設備閒置 中市府：盤點再活化

2019-03-09 23:24

彰化將設生廚餘處理場

2019-03-09 23:14

中市世界母語日嘉年華 教育局：用融入生活傳承母語

2019-03-09 17:28

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

面試前先彩妝剪髮 彰化就業博覽會上的第一課　　

2019-03-09 15:16

就是愛肚皮舞！乳癌患者舞照跳樂觀抗癌

2019-03-09 15:15

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

你不急父母急 未婚男女聯誼媽媽「搶了頭香」 女生僅9人報名

2019-03-09 09:05

想種樹注意「適地適木」 免費領苗前先上網查詢

2019-03-09 09:05

自己家園自己清 中市府推認養家園排水路計畫

2019-03-09 09:05

填補生態綠網空隙 南投林管處、縣府邀你種樹送苗木

2019-03-09 09:05

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

「比自己開車還要快」三峽往信義區跳蛙公車11日通車

2019-03-09 13:19

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

帶小樹苗去旅行！民眾冒雨排隊領限量超療癒苔蘚盆栽

2019-03-09 12:02

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

花蓮去年第4季地價動態 整體交易量明顯減少

2019-03-09 10:43

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

沖之鳥海域還是去不了 漁民嗆以選票表達憤怒

2019-03-09 13:00

BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

影╱日本風車拉麵達人和平島現煮 民眾：好像到沖繩

2019-03-09 14:54

北市周日兩場路跑 市區道路、國道有交管

2019-03-09 11:42

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

不畏風雨！桃市免費肝炎及肝癌檢驗逾1900人響應

2019-03-09 15:16

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

東河鄉香丁節上千民眾參與 大人小孩開心吃榨搶香丁

2019-03-09 14:32

鼓勵生育 雲林生育津貼半年後將檢討

2019-03-09 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top