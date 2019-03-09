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無懼癌魔 肚皮舞者走過抗癌路程重展曼妙舞姿

2019-03-09 18:43中央社 台中9日電

熱愛肚皮舞的林小姐，罹患乳癌後，她擔心乳房切除，再也不能穿上舞衣跳舞，經治療後腫瘤縮小，林小姐僅需局部切除乳房，她今天在病友會上展現曼妙舞姿，鼓舞病友勇敢抗癌

台中榮總今天舉辦「陽光姊妹淘回娘家感恩」病友會，20名病友出席，走過抗癌路的林小姐上台表演肚皮舞，她透過曼妙舞姿，鼓舞台下病友勇於抗癌。

今年47歲的林小姐是個上班族，平常飲食清淡，也沒有家族史，2年前她自己檢查時發現左邊乳房有硬塊，趕忙就醫求診，醫師確診罹患乳癌，她的左乳和左邊淋巴分別有3.3、2.5公分的腫瘤。

起初因為林小姐的腫瘤太大，醫師建議全乳切除，熱愛肚皮舞的她無法接受，憂心日後無法再穿上肚皮舞衣跳舞，但想到要是家中2個孩子無人照顧，她決定勇敢抗癌。

林小姐辭掉工作接受化療，經化療腫瘤縮小，僅需局部切除乳房，術後再接受放療、標靶治療，去年3月，林小姐回到工作崗位，5月還到日本旅遊。

林小姐表示，她真的很愛肚皮舞，治療期間她依然會戴上口罩，用帽子遮住光頭，學習肚皮舞，看著鏡子裡的身材美妙靈活，根本忘記自己生病，跳完舞全身爆汗，真的很快樂。

台中榮總乳房腫瘤外科主任洪志強表示，乳癌為女性癌症發生率第一名，好發在45至64歲，大部分的女性無法接受乳房全切，平常可透過自我乳房檢查，早發現早治療，聽從醫囑接受治療，腫瘤變小可以免除乳房全部切除。

腫瘤抗癌台中榮總
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