竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣政府和南投林管處今天在竹山鎮瑞龍瀑布舉辦植樹節活動，吸引近千人植樹、吸收芬多精，還有4輛來自屏東的遊覽車，顯示瑞龍瀑布已逐漸打開知名度，南投縣長林明溱說，未來會繼續加強觀光建設，吸引國內外遊客到南投旅遊。

「延伸島嶼生命綠」植樹活動，考量現場環境特性，在0.18公頃的區塊規畫栽種342株五葉松、茶花及桂花等景觀樹種。為了鼓勵民眾種樹，也準備了1400株台灣肖楠、桂花與杜鵑苗木，讓民眾排隊領取帶回家種植。

林明溱、林務局副局長廖一光、竹山鎮長陳東睦等人在瑞龍瀑步入口種下五葉松。林明溱說，瑞龍瀑布沿線森林茂密、青山翠綠，選在瑞龍瀑布種樹可以美化風景，提升觀光效益。

來自屏東萬丹的張先生說，他慕名到竹山旅遊，發現這裡空氣清新，山林茶園景觀優美，參加植樹活動，幫助淨化空氣，10年後他會再來看自己種的樹，特別具有意義。

廖一光說，去年林管處和縣府在竹山鎮桶頭攔河堰旁種樹，今年在加走寮溪上游繼續種樹，提升濱溪風景林的多元價值。林務局近年一直努力推動國土生態綠網，藉生態資源調查方式，發掘保育熱點，同時串連各區域的生物廊道，提升生態棲地功能及多樣性。