BRT 5億機電設備風吹雨淋 中市府要重新盤點

2019-03-09 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中快捷公車BRT從推動到轉型後，目前留下5億元採購的機電設備，除行控設備放在倉庫外，其餘的電子月台門、驗票閘門與儲值設備等，都放在台灣大道沿線的車站中。台中市交通局表示，近期將盤點相關設備的堪用程度，並想辦法活化；不過到底要怎麼用？市府表示還得再評估。

台中BRT在前市長胡志強任內推動，接任的前市長林佳龍經評估後，轉型為優化公車專用道，並展開與土建、機電承包廠商的調解與仲裁糾紛。台中市交通局近日公布的專案報告中，市府與機電商經仲裁後的尾款仍未付清，再度引發關注。

當初推動BRT採購的相關機電設備，走進台灣大道沿線的公車站內，隨處可見票務設施、驗票閘門、電子月台門等，這些機器擺在半開放的車站內，多數都蒙塵、遭塗鴉，部分電子螢幕損毀，所有機電設施採購金額高達5億元。

國民黨議員黃健豪說，不管誰當市長？市政是延續的，但這批數億元的設備狀態如何？未來要如何再應用？市府不能放任不管，更要調查、釐清相關責任。有議員表示，電子設備汰換速度壞，這批設備從採購迄今，已超過4年，妥善率堪憂。

台中市交通局長葉昭甫說，台中BRT的機電設備都是人民納稅錢所採購的，但歷經前兩任市府政策改變，交通局會先盤點堪用設施，並規劃後續活化使用；市府會先盤點設備清單，釐清堪用項目，並編列工程款進行測試。

葉昭甫說，例如將現有的行控等設施，投入提升公車效能，或者像台北捷運有交通教育場所，設有交通設施供市民體驗，都可以列入考慮，這批設備一定要活化，否則投入的公帑就石沈大海了。