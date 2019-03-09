面試前先彩妝剪髮 彰化就業博覽會上的第一課

2019-03-09 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府今天上午在和美高中舉辦2019「展翅就業・薪情飛揚」第一場次的就業博覽會，有61家廠商提供1000多個就業機會，約有1000多人前往求職，反應熱烈。在現場還提供彩妝諮詢，為面試者化淡妝，並免費義剪髮型，提高面試者自信心，也給主持面試的廠商主管好印象。

彰化縣長王惠美也到場關心，期望能藉此活動，讓求職者能覓得適合工作，順利投入職場，並減少企業缺工情形，達成民眾適才適所、充分就業，活絡彰化縣經濟發展的目標，共創求職者、求才者、政府3贏局面。

這次徵才活動共有61家廠商參與，提供1,000多個就業機會，產業類別包含製造業、高科技業、食品業、醫療服務業及一般服務業等廠商，不乏上市公司、科技大廠，職缺包含工程師、儲備幹部、倉管、研發、品保、銷售專員、行政人員及各類技術員、作業員等工作。

另設置多個攤位，包括彩妝諮詢區結合建國科技大學美容系師生為求職青年做面試淡妝，髮型諮詢區則由雅頓國際時尚造型為求職者免費義剪髮型，塑造給予面試主管良好的第一印象。

另在就業探索區，則針對現場求職民眾提供專業職涯諮詢服務及就業諮詢，協助其探索自我及了解就業市場；健康體驗區現場更貼心地提供專業按摩服務，以釋放求職者身心的緊張壓力。