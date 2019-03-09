就是愛肚皮舞！乳癌患者舞照跳樂觀抗癌

2019-03-09 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總今舉辦陽光姊妹淘回娘家感恩活動病友會，已完成治療的47歲乳癌患者今天穿起肚皮舞服裝，在病友會上來表演一段肚皮舞，並分享經驗。她說，她在2年前罹乳癌，原本要切除，後經由化療與標靶藥物後，腫瘤縮小，局部切除後，接受放療，她抗癌過程全都聽從醫囑，即便是接受化療，她還是沒有放棄最熱愛的肚皮舞，她也鼓勵其他病友走出來，從事喜歡的活動，一起樂觀抗癌。

台中榮民總醫院乳房腫瘤外科主任洪志強說明，國民健康署2013年癌症登記報告顯示，侵襲性乳癌為女性癌症發生率排名的第一位，在台灣乳癌的好發年齡40到64歲，約佔所有乳癌的72%，45歲以下約佔21%。

洪志強建議，國民健康署補助45到69歲婦女及40到44歲具乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，女性朋友們都應該要接受乳癌篩檢，千萬不要掉以輕心，及早發現及早治療。而罹患乳癌並不可怕，就怕病友逃避不去接受治療，現今治療非常完善，遵從醫師的治療方式、保持心情愉快、規律運動、均衡飲食、切忌聽信偏方以免延誤病情造成疾病惡化，相信都能重新找回健康快樂的自己。