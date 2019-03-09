台中BRT爭議未息 得再付4500萬給機電商

2019-03-09 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中BRT是前市長胡志強任內所推動，但前市長林佳龍上任後，經評估終止BRT計畫，後續衍生與承包商的履約、仲裁問題。台中市長盧秀燕上任後，機電標承包商要求市府給付尾款加計利息、仲裁費共4500萬餘元，這項訊息近日在議會專案報告曝光，議員已揚言「這筆錢絕不會同意」，市府表示會努力爭取。

台中BRT轉型為優化公車專用道後，後續與土建、機電承包商的履約問題都走上仲裁協議。根據市府專案報告，土建標部分原契約金額為11億餘元，經台灣營建仲裁協會協仲裁協議，以契約金額為上限，最後市府得再給付2.37億餘元給廠商，市府已於今年1月4日完成付款。

根據專案報告，機電標原契約金額為4.85億餘元，後變更為5.09億餘元，市府與得標廠商歷經先行使用的設備保管問題、竣工與關閉設備、變更設計等爭議，106年9月仲裁結果出爐，市府得給付1.84億餘元，但同年10月市府只給付契約金額剩餘的1.49億餘元。

盧秀燕上任後，承包廠商今年1月要求市府，在今年6月底以前支付剩餘的3621萬餘元，加計利息、仲裁費用後，總數為4560萬餘元；台中市交通局表示，經通盤檢討後，為避免利息持續增加，將尊重仲裁結果，市府打算在4月定期會提出追加預算支付。

這份報告引起國民黨議員不滿，李中、楊正中等議員都說，仲裁結果會失敗，代表是前朝造成的問題，現在為何要幫忙背書？兩人揚言「這筆錢議會不會給你」、「絕對不允許」。議員黃健豪說，這份專案報告都是在賠錢，而且億來億去的，應該要有人負責。